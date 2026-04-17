Cada vez falta menos para el esperado estreno del episodio adicional de “My Hero Academia” (“Boku no Hero Academia” en su idioma original). Aunque la octava y última temporada del anime terminó oficialmente el 13 de diciembre de 2025, el popular anime anunció que también adaptaría el epílogo del manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi. Por lo tanto, los fanáticos están emocionados por ver un poco más de Izuku Midoriya y la Clase 1-A de la Academia U.A. Por lo pronto, las cuentas oficiales de la serie compartieron nuevas imágenes.

Este episodio especial es parte de la celebración por el décimo aniversario del anime. También se incluyen eventos como una maratón gratuita de la serie en YouTube con subtítulos en siete idiomas, disponible desde el 3 de abril hasta el 31 de agosto de 2026, y una gira de conciertos para celebrar la banda sonora de la serie.

“Nos enorgullece enormemente celebrar los diez años de ‘My Hero Academia’ con los fans de todo el mundo”, declaró un portavoz de Toho. “Este hito representa no solo una década de historias inolvidables, personajes heroicos y batallas épicas, sino también el increíble apoyo y la pasión de nuestra audiencia global.”

El episodio especial “My Hero Academia: More” se estrenará el 2 de mayo de 2026 y estará disponible en Crunchyroll, al igual que las ocho temporadas del popular anime (Foto: Bones Film)

LAS NUEVAS IMÁGENES DEL EPISODIO ESPECIAL Y ANIVERSARIO 10 DE “MY HERO ACADEMIA”

“More” es el título del episodio adicional de “My Hero Academia”, adaptará el capítulo 431 del manga original y se estrenará el 2 de mayo de 2026. Este capítulo se ambienta ocho años después de la conclusión de la historia principal, y muestra en qué punto se encuentran Deku y sus amigos en sus viajes de héroes adultos.

Poco antes de este importante lanzamiento, la serie compartió dos nuevas imágenes. La primera es el póster promocional del episodio especial “My Hero Academia: More” y la segunda es el póster promocional oficial por el 10.º aniversario del anime.

El afiche de “My Hero Academia: More”

En la imagen del episodio especial aparecen las versiones adultas de los protagonistas, entre ellos Deku, utilizando su traje mecánico, Bakugo, Todoroki, Iida, Uraraka y Tsuyu, quiénes continúan luchando.

“Incluso 8 años después, seguimos extendiendo nuestras manos”, se puede leer en el texto de la parte superior. La frase hace referencia al tema central que define a la serie.

Este es el póster promocional oficial del episodio especial de anime titulado "My Hero Academia: More", que celebra el 10.º aniversario de la franquicia (Foto: Bones Film)

El afiche por el 10.º aniversario de “My Hero Academia”

El póster diseñado por Yoshihiko Umakoshi, el diseñador de personajes principal de “My Hero Academia”, presenta a los personajes más emblemáticos del anime en una formación circular dinámica sobre un fondo amarillo vibrante.

Por supuesto, aparecen Izuku Midoriya (Deku), Katsuki Bakugo, Shoto Todoroki, Tomura Shigaraki y Dabi. Los acompañan personajes como Ochaco Uraraka, Tsuyu Asui, Tenya Iida, Endeavor, Hawks, Eraser Head y Present Mic. En la parte superior se muestra a All Might.

Este es el póster promocional oficial por el 10.º aniversario de la adaptación al anime de "My Hero Academia" ("Boku no Hero Academia") (Foto: Bones Film)

¿CÓMO VER EL EPISODIO ESPECIAL “MY HERO ACADEMIA: MORE”?

El episodio extra “More” se estrenará el sábado 2 de mayo del 2026 en Crunchyroll. Por lo tanto, para ver el epílogo de “My Hero Academia” solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

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