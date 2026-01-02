Tras casi una década dominando las preferencias de gran parte del público a nivel internacional, el anime “My Hero Academia” (o “Boku no Hero Academia”) se despidió de su historia principal con una aclamada temporada final. Así, si eres de aquellos fans de Deku que todavía sufre por su despedida, quizá te gustaría disfrutar de cada uno de los largometrajes de la franquicia. Por eso, en las siguientes líneas, te cuento cuáles son las películas del universo creado por Kôhei Horikoshi que puedes ver hoy mismo en Crunchyroll. ¡Presta atención!

Vale precisar que, hasta el cierre de esta nota, la plataforma ofrece acceso a solo dos de las cuatro cintas producidas por la franquicia.

No obstante, es importante resaltar que la situación es diferente con el anime: las 8 temporadas de la producción sí están completas en el catálogo del famoso servicio de streaming.

¿CUÁLES SON LAS PELÍCULAS DE “MY HERO ACADEMIA” QUE PUEDES VER EN CRUNCHYROLL?

1. " My Hero Academia: Heroes Rising " (2019)

La segunda película de “My Hero Academia” se ha convertido en una auténtica joya cinematográficas para ver en casa.

Estrenada en diciembre del 2019 en Japón, “Heroes Rising” fue dirigida por Kenji Nagasaki, quien escribió el guion al lado de Yōsuke Kuroda.

El póster de "My Hero Academia: Heroes Rising", película del director Kenji Nagasaki que se desarrolla a lo largo de 104 minutos de metraje (Foto: Bones Film)

​¿De qué trata? La clase 1-A visita la isla de Nabu, donde por fin podrán trabajar como héroes. El lugar es tan tranquilo que parecen unas vacaciones... ¡hasta que les ataca un villano con un extraño Don! Y parece que Shigaraki ha participado en el plan. Pero con All Might retirado, no hay tiempo para hacerse preguntas. Deku y sus amigos son la única esperanza de la isla.

​¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

2. “My Hero Academia: You’re Next” (2024)

La cuarta y más reciente película de la franquicia marcó un cambio significativo detrás de cámaras: Tensai Okamura asumió la dirección, reemplazando a Kenji Nagasaki.

Sin embargo, tal como en los anteriores largometrajes, Yōsuke Kuroda regresó como guionista y Bones mantuvo su rol como estudio de producción.

​Estrenada en el 2024, “You’re Next” tiene una duración de 110 minutos e introduce personajes memorables en este universo.

​¿De qué trata? Una batalla sin cuartel asola Japón con la repentina aparición de un hombre misterioso. Se presenta como quien reemplazará a All Might como nuevo símbolo. Y aunque grita a los cuatro vientos que ahora es su turno, ¡se trata de Dark Might! Y es que pese a parecerse físicamente al héroe, sus ideales no podrían ser más diferentes. ¿Serán capaces Deku, Bakugo, Todoroki y el resto de la clase 1-A de proteger el mundo deteniendo a Dark Might y sus ambiciones?

​¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

¿DÓNDE VER LAS OTRAS PELÍCULAS DE LA FRANQUICIA “MY HERO ACADEMIA”?

1. " My Hero Academia: Two Heroes, la película " (2018)

Si bien está disponible en Amazon Prime Video—en incluso Crunchyroll—para algunos territorios, se puede alquilar y/o comprar en portales como iTunes y Google Play.

2. " My Hero Academia: Misión mundial de héroes" (2021)

También aparece en el catálogo de Amazon Prime Video en algunos territorios, además de estar disponible para alquilar y/o comprar en portales como iTunes, Google Play y Amazon.

