El universo de “My Hero Academia” se despide por todo lo alto con “More”, un episodio especial que adapta el capítulo 431 del manga de Kōhei Horikoshi y que funciona como epílogo definitivo del anime de Crunchyroll. Así, el nuevo tráiler del capítulo adelanta el esperado salto temporal de ocho años, con Deku y sus compañeros ya como héroes profesionales, y promete ofrecer el cierre emocional que muchos fans sintieron que todavía faltaba tras el final de la octava temporada de la serie. En ese sentido, ¿te gustaría ver el adelanto oficial? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que este especial lleva el título “My Hero Academia No. 170+1: More”, justamente porque se sitúa después del episodio 170—el final de la serie emitido en diciembre del 2025—y expande lo que el anime solo había mostrado de forma breve en su última secuencia.

O sea, podremos ver a nuestros personajes favoritos ya graduados y ejerciendo como héroes... despidiéndose de manera definitiva de las pantallas.

Antes de continuar, mira el tráiler del episodio:

¿QUÉ REVELA EL TRÁILER DEL EPISODIO “MORE” DE “MY HERO ACADEMIA”?

El nuevo avance se centra en mostrar, con detalle, a Deku y sus compañeros, ocho años después de los eventos principales de la serie. Es decir, se trata del “verdadero final” del anime.

Aquí, se observa a Midoriya con un diseño más maduro, uniforme renovado y un rol claramente más experimentado dentro del mundo heroico, mientras se cruzan breves planos de personajes como Bakugo, Todoroki, Ochaco o Kirishima ya en plena actividad.

Asimismo, el tráiler muestra que la Clase 1-A vuelve a reunirse para una nueva misión, algo que nos permitirá ver cómo ha cambiado la dinámica del grupo con el paso del tiempo.

De esta manera, se espera que la historia se enfoque en el crecimiento personal de los héroes, con énfasis en sus vínculos, responsabilidades y en cómo cada uno ha asumido su lugar en la sociedad.

¿CÓMO VER EL EPISODIO “MORE” DE “MY HERO ACADEMIA”?

El episodio especial “More” del anime “My Hero Academia” se estrena el sábado 2 de mayo del 2026 en Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutarlo, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

El episodio "More" del anime "My Hero Academia" muestra a Shoto Todoroki convertido en uno de los mejores héroes profesionales de Japón, logrando finalmente superar la sombra de su padre y forjar su propio legado (Foto: Bones Film)

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