El famoso anime "My Hero Academia" cerró su historia televisiva tras ocho temporadas y 170 episodios (Foto: Bones Film)
El famoso anime "My Hero Academia" cerró su historia televisiva tras ocho temporadas y 170 episodios (Foto: Bones Film)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

(en su idioma original: “Boku no Hero Academia“) no solo cerró su historia con una temporada final , sino que se convirtió en el anime más demandado del año a nivel mundial, según datos oficiales de la empresa Parrot Analytics. Así, la adaptación televisiva del se estableció como el único anime que compite en la categoría principal de los Global Demand Awards 2025.

Mira también:

Vale precisar que, de acuerdo con su , estos premios se basan en datos empíricos.

De esta manera, sus finalistas fueron elegidos mediante el análisis de la demanda de audiencia, entre el pasado 1 de enero y el 27 de noviembre del 2025.

Es decir, a diferencia de otras ceremonias de premiación, estos galardones no incluyen jurados ni comités de votación: en realidad, los ganadores se seleccionan a través del sistema de medición global de Parrot Analytics.

Cabe resaltar que la empresa rastrea más de 2 mil millones de interacciones diarias en más de 200 mercados, incluyendo visualizaciones, búsquedas, comentarios, reseñas y descargas.

EL HITO DE “MY HERO ACADEMIA” EN LOS GLOBAL DEMAND AWARDS 2025

Los Global Demand Awards 2025 revelaron que es el único anime que logró posicionarse como finalista en su categoría más importante: Serie de TV más demandada del mundo.

Así, la historia de Deku compite directamente con cuatro gigantes del entretenimiento global: (Netflix), (Netflix), (HBO) y (Netflix).

Sin dudas, este hito demuestra el alcance masivo que alcanzó la octava y última temporada del anime de .

LOS NOMINADOS DE LA CATEGORÍA ANIME DE LOS GLOBAL DEMAND AWARDS 2025

Más allá de ese significativo premio, los Global Demand Awards 2025 también incluyen una categoría específica para los animes.

Esta es: Serie de anime más demandada del mundo. Y, por supuesto, “My Hero Academia” lidera la lista.

La terna de nominados la completan:

Por si te interesa: los ganadores de todas las categorías de la ceremonia se anunciarán en enero del 2026.

El anime "The Apothecary Diaries" explora géneros como la intriga y el drama a lo largo de su trama (Foto: OLM / TOHO animation)
El anime "The Apothecary Diaries" explora géneros como la intriga y el drama a lo largo de su trama (Foto: OLM / TOHO animation)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉

SOBRE EL AUTOR

Bachiller en Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Actualmente se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias en el Grupo El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC