“My Hero Academia” (en su idioma original: “Boku no Hero Academia“) no solo cerró su historia con una temporada final aclamada por la crítica, sino que se convirtió en el anime más demandado del año a nivel mundial, según datos oficiales de la empresa Parrot Analytics. Así, la adaptación televisiva del manga de Kohei Horikoshi se estableció como el único anime que compite en la categoría principal de los Global Demand Awards 2025.

Vale precisar que, de acuerdo con su web oficial, estos premios se basan en datos empíricos.

De esta manera, sus finalistas fueron elegidos mediante el análisis de la demanda de audiencia, entre el pasado 1 de enero y el 27 de noviembre del 2025.

Es decir, a diferencia de otras ceremonias de premiación, estos galardones no incluyen jurados ni comités de votación: en realidad, los ganadores se seleccionan a través del sistema de medición global de Parrot Analytics.

Cabe resaltar que la empresa rastrea más de 2 mil millones de interacciones diarias en más de 200 mercados, incluyendo visualizaciones, búsquedas, comentarios, reseñas y descargas.

EL HITO DE “MY HERO ACADEMIA” EN LOS GLOBAL DEMAND AWARDS 2025

Los Global Demand Awards 2025 revelaron que “My Hero Academia” es el único anime que logró posicionarse como finalista en su categoría más importante: Serie de TV más demandada del mundo.

Así, la historia de Deku compite directamente con cuatro gigantes del entretenimiento global: “El juego del calamar” (Netflix), “Stranger Things” (Netflix), “The Last of Us” (HBO) y “WWE Monday Night Raw” (Netflix).

Sin dudas, este hito demuestra el alcance masivo que alcanzó la octava y última temporada del anime de Crunchyroll.

LOS NOMINADOS DE LA CATEGORÍA ANIME DE LOS GLOBAL DEMAND AWARDS 2025

Más allá de ese significativo premio, los Global Demand Awards 2025 también incluyen una categoría específica para los animes.

Esta es: Serie de anime más demandada del mundo. Y, por supuesto, “My Hero Academia” lidera la lista.

La terna de nominados la completan:

“Solo Leveling” , la adaptación del manhwa de Chu-Gong a cargo del estudio A-1 Pictures.

, la adaptación del manhwa de Chu-Gong a cargo del estudio A-1 Pictures. “One Piece” , el icónico anime basado en el popular manga homónimo de Eiichiro Oda.

, el icónico anime basado en el popular manga homónimo de Eiichiro Oda. " Dan Da Dan “ , el show producido por Science Saru que ya tiene una tercera temporada confirmada.

, el show producido por Science Saru que ya tiene una tercera temporada confirmada. “The Apothecary Diaries”, la ficción basada en las novelas ligeras de Natsu Hyūga.

Por si te interesa: los ganadores de todas las categorías de la ceremonia se anunciarán en enero del 2026.

El anime "The Apothecary Diaries" explora géneros como la intriga y el drama a lo largo de su trama (Foto: OLM / TOHO animation)

