Aunque la popular serie anime “My Hero Academia” (“Boku no Hero Academia” en su idioma original) terminó en diciembre de 2025 luego de ocho temporadas y en posteriormente lanzó dos especiales ambientados ocho años después de la guerra de héroes y de la graduación de los protagonistas de la preparatoria U.A., el manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi que inspiró este universo concluyó el 5 de agosto de 2024 con el capítulo 430. Dos años después de la publicación del último número de su obra, el mangaka regresa con un nuevo proyecto.

Se trata de “Quit Laughing, Shijima” (“Warawanaide-yo Shijima-san” o “Don’t Laugh, Shijima-san”), un manga one-shot (historia única) de terror, misterio y romance oscuro (“boy meets girl”) que se publicó el 10 de agosto de 2026 en la revista Weekly Shōnen Jump y está disponible en la plataforma Manga Plus.

“Don’t Laugh, Shijima-san” sigue a Azumi, un joven capaz de ver actividad paranormal en una región maldita que oculta un oscuro ritual generacional: sacrificar a una persona elegida para calmar a las aguas que devoran la ciudad. Cuando Shijima (Moku-san) es elegida como la próxima víctima, Azumi decide rebelarse.

Esta es la ilustración promocional del manga one-shot de terror y romance "Don't Laugh, Shijima-san", dibujada por Kohei Horikoshi (Foto: Shonen Jump)

LO QUE EL CREADOR DE “MY HERO ACADEMIA” DIJO SOBRE SU REGRESO A SHONEN JUMP

“Don’t Laugh, Shijima-san” es la primera obra de Kōhei Horikoshi desde que terminó “My Hero Academia” y representa un gran cambio para el mangaka, ya que pasa de una epopeya de superhéroes a una historia de horror folclórico y romance adolescente. No obstante conserva su estilo para conectar emocionalmente con el lector.

Horikoshi deja atrás el mundo de héroes y villanos con superpoderes (Quirks), para mostrar una atmósfera lúgubre en una inquietante ciudad costera acosada por mitos locales y sacrificios humanos. Además, se sumerge de lleno en el horror sobrenatural y de estilo Eldritch (monstruos marinos y apariciones espectrales grotescas).

La nueva obra del creador de “My Hero Academia” solo tiene 61 páginas, así que la historia se condensa rápidamente hacia un clímax romántico y sobrenatural, en lugar de tener un desarrollo a largo plazo.

Tras su regreso a Shonen Jump, Kohei Horikoshi compartió un comentario especial para celebrarlo: “¡Estoy muy feliz de estar en Jump! ¡Dibujar fue muy divertido! ¡Espero que lo disfruten!”.

"Warawanaideyo Shijima-san", traducido oficialmente como "Don't Laugh, Shijima-san", es el nuevo manga del aclamado autor Kohei Horikoshi (Foto: Weekly Shonen Jump / Shueisha)

EL NUEVO MANGA DE KŌHEI HORIKOSHI ¿TENDRÁ UNA ADAPTACIÓN ANIME?

Durante la convención Otakon de 2026, el presidente del estudio de animación Bones, Masahiko Minami, no solo habló sobre la posibilidad de realizar un remake de sus obras anteriores, incluida “My Hero Academia”, también se refirió al manga “Don’t Laugh, Shijima-san” de Kōhei Horikoshi.

“No sabía que Horikoshi-sensei estaba escribiendo este relato corto de terror; me entero aquí por primera vez”, indicó Minami, según reportó Comicbook. “Estoy muy interesado y emocionado por ver su creatividad aplicada a esta nueva obra”.

Además, no descartó la posibilidad de que Bones decida apostar por una adaptación de “Don’t Laugh, Shijima-san”. “Si hay una oportunidad, tanto yo como Studio BONES estaríamos muy interesados ​​en llevar el anime a la pantalla”.

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