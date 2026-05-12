Tras el lanzamiento del episodio especial “More”, el fandom del anime “My Hero Academia” volvió a encender la conversación en redes sociales y, esta vez, el gran protagonista fue el autor de “Mushoku Tensei”. Y es que el escritor de la popular serie isekai compartió qué piensa del romance entre Deku e Uraraka, un tema que los fans comentan desde hace años y que el final del manga de Kōhei Horikoshi dejó en una zona intermedia entre lo explícito y lo sugerido. ¿Te gustaría saber exactamente qué dijo Rifujin na Magonote al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que “My Hero Academia” se ambienta en un mundo donde la mayoría de personas poseen “dones”, es decir, habilidades especiales.

Aquí, el protagonista es Izuku “Deku” Midoriya, un chico que nace sin poderes y aun así sueña con convertirse en héroe profesional, lo que lo lleva a ingresar a la prestigiosa Academia U.A. para entrenar junto a otros estudiantes con talentos muy variados.

En la ficción, Ochako Uraraka aparece desde los primeros episodios como una de las principales compañeras y aliadas de Deku, y su dinámica combina amistad, admiración y un componente romántico que se va insinuando en distintos arcos.

Antes de continuar, mira el tráiler del anime de Crunchyroll:

¿QUÉ DIJO EL AUTOR DE “MUSHOKU TENSEI” SOBRE DEKU Y URARAKA DE “MY HERO ACADEMIA”?

El pasado 9 de mayo del 2026, a través de su cuenta de X, el autor Rifujin na Magonote le respondió a los usuarios de la plataforma que aseguraban que entre Deku y Uraraka no existía ningún tipo de construcción romántica real.

En ese sentido, el escritor comentó que leyó de corrido “My Hero Academia” el año pasado y, por lo tanto, describir el romance como inexistente le parecía ir demasiado lejos.

Asimismo, apuntó que la serie ofrece muchas escenas que permiten entender que los dos personajes se sienten atraídos... desde los momentos de incomodidad inicial hasta la evolución de la confianza y la admiración mutua.

Rifujin, finalmente, sugirió que quien sienta que el romance fue escaso puede explicarlo desde su propia percepción, en lugar de afirmar que la obra carece por completo de este elemento.

Cabe resaltar que el autor de “Mushoku Tensei” es conocido por trabajar relaciones y temas románticos en su propia novela ligera, de modo que su opinión se puede interpretar como la de alguien acostumbrado a tramas donde el romance tiene un rol mucho más central.

¿CÓMO SE POSICIONA EL AUTOR DE “MY HERO ACADEMIA” SOBRE EL ROMANCE EN SU OBRA?

Kōhei Horikoshi, por su parte, comentó en una entrevista incluida en el folleto de la exposición “My Hero Academia Horikoshi Kohei Art Exhibition” que su intención principal no era contar una historia romántica tradicional, sino mostrar el contraste entre Ochako y Toga y sus visiones del amor.

De acuerdo con la traducción publicada por la usuaria @Aitaikimochi en X, el mangaka explicó que el romance le parece un estímulo muy fuerte dentro de una historia, ya que concentra toda la atención en las parejas, y que por eso decidió evitar que se volviera el centro de “My Hero Academia”.

Asimismo, Horikoshi señaló que, al tratarse de una historia ambientada en una escuela, le habría parecido poco honesto ignorar por completo el romance.

Por eso, buscó un equilibrio y optó por abordar los sentimientos de Deku y Uraraka en escenas puntuales y, sobre todo, en el epílogo, a modo de detalle final.

Según resume el propio autor, su objetivo era retratar el amor como parte de algo más grande dentro del tema de “salvar y ser salvados”, más que construir un drama romántico clásico.

Y tú, ¿coincides con su punto de vista?

La relación entre Izuku Midoriya y Ochaco Uraraka es uno de los vínculos más importantes del anime "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)