Diez años dan para mucho y “My Hero Academia” lo sabe muy bien. Y es que la franquicia que convirtió a Izuku Midoriya en uno de los héroes más queridos del shonen moderno ahora prepara un homenaje pensado como un espacio virtual que se puede recorrer como si uno estuviera ahí. Es decir, una exposición inmersiva que promete llevar a los fans por los rincones más icónicos de la serie, en el marco de las celebraciones por la primera década del estreno del anime. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que el anime “My Hero Academia” se lanzó en el 2016 y acumula ocho entregas en total, incluida la temporada final emitida en el 2025.

Y el manga original, creado por Kohei Horikoshi, supera los 100 millones de copias en circulación a nivel mundial.

¿DE QUÉ TRATA LA EXPOSICIÓN VIRTUAL “HEROES’ FOOTPRINTS”?

La exposición se llama “Heroes’ Footprints” y está organizada por la empresa Anique, especializada en licencias, pop-up stores y proyectos de metaverso.

Según el comunicado oficial de la franquicia, la propuesta permite caminar virtualmente por distintos espacios simbólicos del universo “My Hero Academia”: la entrada del evento, la Academia U.A. y el cuarto de Izuku Midoriya, entre otros escenarios reconocibles de la serie.

Cabe resaltar que el recorrido incluye detalles interactivos: los visitantes pueden acercarse a los objetos, “tocarlos” de manera virtual y descubrir pequeños guiños repartidos por cada sala, pensados como un repaso sentimental por la historia de los héroes de la franquicia.

Asimismo, el evento contará con una sección de tienda dentro del propio espacio virtual, donde será posible ver de cerca el diseño y el tamaño real de los productos oficiales antes de comprarlos.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA EXPOSICIÓN VIRTUAL DE LA FRANQUICIA “MY HERO ACADEMIA”?

La exposición “Heroes’ Footprints” abre sus puertas el viernes 28 de agosto del 2026 y permanecerá disponible hasta el viernes 27 de septiembre.

¿CÓMO ACCEDER A LA EXPOSICIÓN VIRTUAL DE LA FRANQUICIA “MY HERO ACADEMIA”?

¡El acceso es gratuito! La experiencia se desarrolla dentro de VRChat, una plataforma social de realidad virtual, específicamente en el espacio conocido como Anique Museum.

Asimismo, no hace falta contar con lentes de realidad virtual para ingresar: basta con un smartphone, tablet (iOS o Android) o una computadora con Windows.

Sin embargo, debes tener en cuenta que quienes tengan un visor VR podrán vivir la experiencia de forma más inmersiva.

Y tú, ¿ya estás listo para vivir esta experiencia?

El póster oficial de "Hero's Footprints" una exposición interactiva y virtual desarrollada en la plataforma VRChat para conmemorar el décimo aniversario del anime "My Hero Academia" (Foto: Shueisha)

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