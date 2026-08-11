Izuku Midoriya es el protagonista del anime "My Hero Academia". Él se presenta como un joven educado, de buen corazón, extremadamente analítico y con una determinación inquebrantable para salvar a los demás (Foto: Bones Film)
Izuku Midoriya es el protagonista del anime "My Hero Academia". Él se presenta como un joven educado, de buen corazón, extremadamente analítico y con una determinación inquebrantable para salvar a los demás (Foto: Bones Film)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

Diez años dan para mucho y lo sabe muy bien. Y es que la que convirtió a Izuku Midoriya en uno de los héroes más queridos del shonen moderno ahora prepara un homenaje pensado como un espacio virtual que se puede recorrer como si uno estuviera ahí. Es decir, una exposición inmersiva que promete llevar a los fans por los rincones más icónicos de la serie, en el marco de las celebraciones por del estreno del anime. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Mira también:

Vale precisar que el anime “My Hero Academia” se lanzó en el 2016 y acumula ocho entregas en total, incluida la temporada final emitida en el 2025.

Y el manga original, creado por Kohei Horikoshi, supera los 100 millones de copias en circulación a nivel mundial.

¿DE QUÉ TRATA LA EXPOSICIÓN VIRTUAL “HEROES’ FOOTPRINTS”?

La exposición se llama “Heroes’ Footprints” y está organizada por la empresa Anique, especializada en licencias, pop-up stores y proyectos de metaverso.

Según , la propuesta permite caminar virtualmente por distintos espacios simbólicos del universo “My Hero Academia”: la entrada del evento, la Academia U.A. y el cuarto de Izuku Midoriya, entre otros escenarios reconocibles de la serie.

Cabe resaltar que el recorrido incluye detalles interactivos: los visitantes pueden acercarse a los objetos, “tocarlos” de manera virtual y descubrir pequeños guiños repartidos por cada sala, pensados como un repaso sentimental por la historia de los héroes de la franquicia.

Asimismo, el evento contará con una sección de tienda dentro del propio espacio virtual, donde será posible ver de cerca el diseño y el tamaño real de los productos oficiales antes de comprarlos.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA EXPOSICIÓN VIRTUAL DE LA FRANQUICIA “MY HERO ACADEMIA”?

La exposición “Heroes’ Footprints” abre sus puertas el viernes 28 de agosto del 2026 y permanecerá disponible hasta el viernes 27 de septiembre.

¿CÓMO ACCEDER A LA EXPOSICIÓN VIRTUAL DE LA FRANQUICIA “MY HERO ACADEMIA”?

¡El acceso es gratuito! La experiencia se desarrolla dentro de , una plataforma social de realidad virtual, específicamente en el espacio conocido como

Asimismo, no hace falta contar con lentes de realidad virtual para ingresar: basta con un smartphone, tablet (iOS o Android) o una computadora con Windows.

Sin embargo, debes tener en cuenta que quienes tengan un visor VR podrán vivir la experiencia de forma más inmersiva.

Y tú, ¿ya estás listo para vivir esta experiencia?

El póster oficial de "Hero's Footprints" una exposición interactiva y virtual desarrollada en la plataforma VRChat para conmemorar el décimo aniversario del anime "My Hero Academia" (Foto: Shueisha)
El póster oficial de "Hero's Footprints" una exposición interactiva y virtual desarrollada en la plataforma VRChat para conmemorar el décimo aniversario del anime "My Hero Academia" (Foto: Shueisha)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉

SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC