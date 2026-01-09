Para los fanáticos de “My Hero academia” (“Boku no Hīrō Akademia” en su idioma original) que cuentan los días para el estreno del episodio adicional, que promete un cierre definitivo para la historia de Izuku Midoriya y sus compañeros de la Clase 1-A de la Preparatoria UA, existen otras series que podrían ver para hacer más amena la espera. Desde títulos que Crunchyroll recomienda hasta otros animes de superhéroes. No obstante, la apuesta más segura es “My Hero Academia: Vigilantes”, que estrenó su segunda temporada el 5 de enero de 2026.

La serie precuela que adapta el manga escrito por Hideyuki Furuhashi e ilustrado por Betten Court se ambienta unos años antes de los eventos de la serie principal y sigue a Koichi Haimawari, un joven universitario que tiene un Don (Quirk) bastante mediocre y no pudo entrar a una academia de héroes. Pero su deseo de ayudar lo lleva a patrullar las calles de forma clandestina bajo el nombre de “The Crawler”. Más tarde, se une al vigilante veterano Knuckleduster y a una aspirante a idol llamada Pop☆Step.

Aunque no es estrictamente necesario ver las ocho temporadas de “My Hero Academia” para empezar con “My Hero Academia: Vigilantes”, esto te ayudará entender mejor este universo y crear la conexión entre algunos personajes que aparecen en el spin-off. Estos son los episodios del anime principal que incluyen historias presentes en la precuela.

ESTOS SON LOS EPISODIOS DE “MY HERO ACADEMIA” QUE TIENEN RELACIÓN DIRECTA CON “VIGILANTES”

Episodio 13 de la temporada 2

“Hora de elegir nombres” (Time to Pick Some Names) es un capítulo importante porque Tenya Iida recibe la noticia de que su hermano mayor, Tensei (Ingenium), fue atacado por el Asesino de Héroes: Stain y ha quedado paralítico. Ingenium también aparece en la primera temporada de “My Hero Academia: Vigilantes”, donde puedes ver más sobre su historia como héroe profesional antes de su retiro.

Tensei (Ingenium) fue atacado por el Asesino de Héroes: Stain y quedó paralítico en la temporada 2 del anime "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

Episodio 16 de la temporada 2

“El asesino de héroes contra el estudiante de la U.A.”, episodio 16 de la segunda temporada de “My Hero Academia”, explica cómo funciona el Don de Stain y muestra su encuentro contra Iida y Deku. Mientras que el anime precuela incluye la historia de origen del Asesino de Héroes. Este capítulo también muestra más de Ingenium.

Stain, el Asesino de Héroes, también aparece en el anime precuela "My Hero Academia: Vigilantes" (Foto: Bones Film)

Episodio 5 de la temporada 4

En “¡Vamos, con agallas, Red Riot!” (4x05), Kirishima está haciendo su pasantía con Fat Gum y Tamaki Amajiki (Suneater). Fat Gum también aparece en la segunda temporada de “My Hero Academia: Vigilantes”, donde puedes tener más detalles del pasado de este personaje.

Taishiro Toyomitsu, más conocido por su nombre de héroe profesional Fat Gum, también aparece en la segunda temporada de “My Hero Academia: Vigilantes” (Foto: Bones Film)

Episodio 19 de la temporada 5

“More of a Hero Than Anyone” se centra en el pasado de los profesores de la U.A., específicamente Shota Aizawa (Eraser Head) y Hizashi Yamada (Present Mic). Este capítulo de la serie principal también revela que la base del Nomu Kurogiri es el cuerpo de Oboro Shirakumo, el mejor amigo de la infancia de estos dos personajes.

Mientras que la segunda temporada de “My Hero Academia: Vigilantes” promete mostrar la historia de Shota Aizawa y Hizashi Yamada con Oboro Shirakumo.

Shota Aizawa es un héroe profesional, que además es el maestro a cargo de la Clase 1-A de la Academia U.A. (Foto: My Hero Academia: Vigilantes / Bones)

