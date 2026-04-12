Este 2026, en plena celebración por el décimo aniversario del anime “My Hero Academia” (en su idioma original: “Boku no Hero Academia”), volver a ver la historia de Deku y sus compañeros también implica redescubrir los detalles que Kohei Horikoshi escondió en cada rincón de su obra. Así, uno de los más curiosos está en la propia presentación de sus héroes: sus nombres. Y es que detrás de cada Bakugo, Todoroki u Uraraka hay juegos de palabras y referencias que adelantan sus dones... y hasta su personalidad. ¿Quieres saber más al respecto? Entonces, sigue adelante con tu lectura.
Vale precisar que la serie sigue a Izuku Midoriya, un adolescente que nace sin poderes en un mundo donde casi todos los tienen, pero que sueña con convertirse en héroe profesional tras cruzarse con All Might, el símbolo de la paz.
Gracias a él, entra a la Academia U.A. y se une a la Clase 1-A, donde convive con otros estudiantes que entrenan para salvar vidas y proteger a la sociedad.
Antes de continuar, mira el tráiler de “My Hero Academia” - Temporada Final:
¿QUÉ SIGNIFICAN LOS NOMBRES DE LOS PERSONAJES DE “MY HERO ACADEMIA”?
1. Katsuki Bakugo
De acuerdo con Crunchyroll, el apellido Bakugo (爆豪) incorpora el kanji 爆, presente en palabras como “explosión” y “bomba”, lo que encaja a la perfección con su Don, que le permite detonar el sudor de sus manos como si fueran granadas.
Por otro lado, Katsuki suele escribirse con caracteres asociados a “victoria” y “uno mismo”, algo que refleja su carácter competitivo y su deseo constante de superar a todos, especialmente a Deku.
2. Hanta Sero
En Hanta Sero (瀬呂 範太), el juego está más en la sonoridad que en el significado literal.
Su apellido se pronuncia de manera muy similar a “serohantēpu”, adaptación japonesa de “cinta adhesiva de celofán”.
No es casualidad: el Don de Sero le permite disparar una cinta pegajosa desde los codos, ideal para sujetar enemigos, rescatar civiles o moverse entre edificios como si fuera una especie de columpio humano.
3. Kyoka Jiro
El apellido Jiro (耳郎) lleva el kanji 耳, que significa “oreja”, mientras que Kyoka (響香) incluye el carácter 響, vinculado al “sonido” o la “resonancia”.
No podría ser más directo: su Don se basa en los jacks auditivos que cuelgan de sus orejas y le permiten canalizar ondas sonoras, detectando vibraciones o convirtiendo la música en un arma devastadora.
4. Tenya Iida
En la historia, el apellido Iida (飯田) está asociado al legado de una familia de héroes profesionales de renombre.
Su nombre de pila, Tenya (天哉), puede interpretarse como una expresión relacionada con “lo que viene del cielo” o un “regalo de los cielos”, lectura que dialoga con su Don de motor.
Y es que gracias a los propulsores en sus piernas, Tenya alcanza velocidades impresionantes, como si la fuerza que lo impulsa descendiera desde lo alto.
5. Ochaco Uraraka
El apellido Uraraka (麗日) combina kanjis que pueden traducirse como “hermoso” o “sereno” y “día” o “sol”, lo que suele interpretarse como “día precioso” o “cielo despejado”.
Esa imagen encaja con el Don de Ochaco, que le permite anular la gravedad y hacer flotar objetos y personas, literalmente elevándolos hacia el cielo.
Su carácter optimista y amable termina de reforzar la sensación de ligereza que sugiere el nombre.
6. Shoto Todoroki
Finalmente, el caso de Shoto Todoroki (轟 焦凍) es uno de los más evidentes. Su apellido Todoroki se asocia a un estruendo o rugido, algo que se refleja en el impacto de sus ataques en batalla.
En tanto, los kanjis de Shoto combinan ideas vinculadas a “quemar” y “congelar”, un guiño directo a su Don dual: puede generar fuego con un lado del cuerpo y hielo con el otro, herencia de sus padres.
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