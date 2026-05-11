Tras su octava y última temporada, “My Hero Academia” (en su idioma original: “Boku no Hero”) busca darle otro regalo a sus miles de fans alrededor del mundo. Y es que la serie quiere coronarse como Anime del Año en los Crunchyroll Anime Awards 2026. Pero, ¡cuidado! La competencia no será fácil, dado que se enfrenta a otros notables títulos que podrían arrebatarle el trofeo. ¿Te gustaría conocerlos? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti.

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Vale precisar que “My Hero Academia” - FINAL SEASON compite como una de las seis nominadas al máximo galardón de la noche, en una edición que celebra lo más comentado del anime reciente.

Y si bien la saga de héroes ya ha estado varias veces cerca de ese reconocimiento, nunca lo ha ganado.

Por lo tanto, su desenlace funciona como una especie de “última oportunidad” de llevarse el gran trofeo de la ceremonia.

Antes de continuar, mira el tráiler de “My Hero Academia” - Temporada 8:

¿QUÉ SERIES COMPITEN CONTRA “MY HERO ACADEMIA” COMO ANIME DEL AÑO EN LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026?

1. “Dandadan”

Empiezo la lista con la temporada 2 de “Dandadan”, la cual llega como la opción caótica del grupo.

Este es un anime de acción sobrenatural que combina romance adolescente, humor muy intenso y una animación frenética llena de color y movimientos exagerados.

Así, es ideal para quienes disfrutan de historias que cambian de tono en segundos.

2. “Gachiakuta”

En la misma terna aparece “Gachiakuta”, la cual representa la cara más oscura del catálogo de Bones.

Esta serie se mueve en un mundo de basura y marginación, con un protagonista que busca justicia en una sociedad que ya lo condenó desde el inicio.

Destaca por su estética más sucia y agresiva, y por un tono social que se aleja de la épica heroica de “My Hero Academia”.

3. “Takopi’s Original Sin”

En un registro mucho más doloroso se encuentra “Takopi’s Original Sin”, probablemente el anime más duro de la lista.

Este se centra en la infancia, el bullying y la culpa, con escenas que apuestan por el impacto emocional directo y un enfoque frontal en la salud mental.

En ese sentido, es una propuesta para espectadores que buscan historias intensas, incómodas y sin demasiados filtros.

4. “The Apothecary Diaries”

La temporada 2 de “The Apothecary Diaries” también forma parte de la competencia, trayendo consigo la cuota de misterio histórico con sabor a intriga de palacio.

Esta serie sigue a una joven aprendiz de boticaria que resuelve problemas dentro de la corte usando ciencia, venenos y pura lógica.

Es decir, encaja perfecto si prefieres tramas pausadas, personajes peculiares y una protagonista femenina muy observadora.

5. “The Summer Hikaru Died”

Finalmente, “The Summer Hikaru Died” de Netflix suma el toque de terror y romance dentro de la categoría.

Este anime acompaña a dos chicos en un pueblo donde algo sobrenatural empieza a alterar la realidad, con un tono inquietante y atmósfera de horror cósmico.

De esta manera, se siente como la opción ideal para quienes disfrutan de la tensión constante, menos explosiones y más incomodidad psicológica.

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