Ambientada ocho años después de la batalla final, “More”, el episodio adicional de “My Hero Academia”, muestra a Izuku Midoriya (Deku) ya sus compañeros de la Clase 1-A de la Academia U.A. como adultos consolidados y héroes profesionales. El capítulo extra adapta el epílogo (capítulo 431) del manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi y se estrenará el 2 de mayo de 2026. Además del afiche oficial y el tráiler que incluye algunas escenas importantes, la serie ha compartido algunas imágenes de las versiones adultas de los personajes principales.

Este evento que marca el final de la historia de Deku forma parte de las celebraciones oficiales del décimo aniversario del popular anime y está incluido en el programa del Ani-May 2026, que como cada año desde 2023, se dedica a festejar la cultura del anime durante todo un mes.

“My Hero Academia: More” también muestra cómo ha evolucionado el mundo y la sociedad de héroes tras la Gran Guerra contra All For One. En el avance, que se publicó el 25 de abril de 2026, Deku adulto aparece ejerciendo su rol como profesor en la Academia U.A. y utilizando el traje tecnológico financiado por sus amigos.

Shoto Todoroki se muestra con una actitud diferente en el episodio "More" del anime "My Hero Academia" que se estrena el 2 de mayo de 2026 (Foto: Bones Film)

LAS NUEVAS IMÁGENES DE “MORE”, EPISODIO EXTRA DE “MY HERO ACADEMIA”

Las nuevas imágenes del episodio 170+1 de “My Hero Academia”, que adapta el capítulo homónimo del último volumen del manga y que tendrá la duración de un episodio normal, también se pueden apreciar en el tráiler oficial, pero a continuación, te detallo las principales.

Deku, Bakugo, Shoto Todoroki y Ochaco Uraraka son algunos de los personajes que aparecen en versiones adultas. El protagonista usando su nuevo traje y listo para volver a la acción luego de perder permanentemente el One For All en la batalla final.

A diferencia de su actitud seria y distante de cuando era estudiante, en una de las imágenes Shoto muestra una sonrisa suave que refleja su crecimiento emocional y la paz que ha encontrado tras resolver los conflictos con su familia.

Katsuki Bakugo, Izuku Midoriya (Deku) y Shoto Todoroki cenando junto a sus compañeros de la Clase 1-A en el episodio adicional "My Hero Academia: More" (Foto: Bones Film)

Otra imagen de “My Hero Academia: More”, Bakugo, Deku y Shoto, al icónico “Trío de la U.A.”, salen a cenar, lo que muestra la evolución de su amistad. Y se complementa con la imagen grupal de la Clase 1-A como adultos, al parecer, se trata de un brindis, que sin duda provocará nostalgia en los fans. La captura de Kyoka Jiro y Momo Yaoyorozu también parece ser parte de la misma escena.

Ochaco Uraraka, Mirio Togata (Lemillion), Nejire Hado y Tamaki Amajiki también aparecen en el epílogo del anime "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

Por otro lado, Ochaco Uraraka, Mirio Togata (Lemillion), Nejire Hado y Tamaki Amajiki también aparecen en el epílogo y muestran sus nuevos trajes. Mientras que, Ochaco Uraraka y Tsuyu Asui compartiendo un momento personal. Mina Ashido (Pinky), Toru Hagakure (Invisible Girl) y Tamaki Amajiki (Suneater) también tienen un momento divertido.

Mina Ashido (Pinky), Toru Hagakure (Invisible Girl) y Tamaki Amajiki (Suneater) en el episodio especial "More" del anime "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

¿CÓMO VER EL EPISODIO “MORE” DE “MY HERO ACADEMIA”?

El episodio extra “More” de “My Hero Academia” se estrenará el sábado 2 de mayo del 2026 en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del anime. Por lo tanto, para ver el epílogo solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

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