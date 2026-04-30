Aunque la octava y última temporada de “My Hero Academia” (“Boku no Hero Academia” en su idioma original) terminó en 13 de diciembre de 2025, el verdadero final de la historia de Izuku Midoriya (Deku) y la Clase 1-A de la Academia U.A. se estrenará el 2 de mayo de 2026. El episodio extra lleva por título “More”, al igual que el epílogo (capítulo 431) del manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi y que se lanzó en diciembre de 2024 exclusivamente como contenido adicional dentro del Volumen 42, el tomo final de la obra.

La historia se sitúa ocho años después de la graduación de la Clase 1-A en la Academia U.A. Por lo tanto, sigue a Deku y sus compañeros ya establecidos como héroes profesionales en una sociedad que vive en paz tras la Gran Guerra. Bakugo, Shoto Todoroki y Ochaco Uraraka son algunos de los personajes que aparecerán.

Debido a que solo debe adaptar un capítulo del material original, “My Hero Academia: More” no contará con una duración extendida. Entonces, ¿qué momentos claves del epílogo deberían estar incluido en el episodio 170+1 del popular anime?

El episodio especial "More" (también numerado como el 170+1) es el plato fuerte del 10.º aniversario del anime "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

LOS MOMENTOS CLAVE QUE DEBE INCLUIR “MY HERO ACADEMIA MORE”

Ambientada ocho años después de la batalla final, “My Hero Academia: More” muestra a los protagonistas como adultos consolidados, abordando sus vidas profesionales y personales. Además, Izuku Midoriya aparece con un aspecto más maduro, utilizando un uniforme renovado y desempeñando un rol de héroe profesional activo.

El episodio especial también se centra en la reunión de los excompañeros para una nueva misión conjunta. Con esto, se puede apreciar cómo ha evolucionado la dinámica del grupo en esos años.

1. El regreso de Deku

Aunque en el episodio final de la octava temporada de “My Hero Academia” se mostró un poco del futuro de Deku, en el capítulo extra se ahonda más en ese aspecto. Por lo tanto, Izuku Midoriya vuelve a la acción luego de perder permanentemente el One For All en la batalla final, gracias a la armadura tecnológica financiada por sus antiguos compañeros de la Clase 1-A.

2. La relación de Deku y Ochako Uraraka

El final original no profundiza en la relación romántica de Deku y Ochako, pero “More” muestra cómo estos personajes confiesan sus sentimientos. Además, se incluye una escena de ambos caminan por la nieve y finalmente se toman de la mano.

El episodio especial "More" de "My Hero Aacademia" profundiza en el vínculo entre Midoriya y Uraraka (Foto: Bones Film)

3. La motivación de Ochako

Por otro lado, Ochako aún lidia con el recuerdo de Toga. Esto sumado a sus sentimientos por Izuku la motivan a trabajar en un programa de asesoramiento sobre Quirks que ayuda a los niños a gestionar sus poderes de manera más eficaz.

4. Actualización sobre los otros personajes

Por supuesto, “My Hero Academia: More” también incluye varios momentos de los personajes principales de la serie. Por ejemplo, Bakugo es un héroe de élite, Shoji recibe un premio por su labor social y activismo contra los prejuicios, y Shoto Todoroki se convierte oficialmente en el héroe número 2.

Katsuki Bakugo, Izuku Midoriya (Deku) y Shoto Todoroki en una escena del tráiler oficial del episodio adicional "My Hero Academia: More" (Foto: Bones Film)

¿CÓMO VER EL EPISODIO “MORE” DE “MY HERO ACADEMIA”?

El episodio extra “More” de “My Hero Academia” se estrenará el sábado 2 de mayo del 2026 en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del anime. Por lo tanto, para ver el epílogo solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí