El episodio 170+1 de “My Hero Academia” (“Boku no Hero Academia” en su idioma original) está disponible en Crunchyroll desde el 2 de mayo de 2026, por lo tanto, los fanáticos del exitosos y popular anime basado en el manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi ya pueden ver la adaptación del epílogo del material original y conocer los que sucedió con Izuku Midoriya (Deku) y la Clase 1-A de la Academia U.A. ocho años después de la batalla contra All For One y la graduación de la academia. Entonces, ¿qué pasó con Deku y Ochaco en “More”? ¿Concretaron su romance?

El episodio especial, que forma parte de la celebración del décimo aniversario del anime, muestra que Deku y el resto de los miembros de la Clase 1-A también lidian con los aspectos simples y mundanos de la adultez. Pero se reúnen para celebrar que Shoto Todoroki ha alcanzado el puesto Número 2 en el ranking de héroes.

“My Hero Academia: More” también muestra cómo ha evolucionado el mundo y la sociedad de héroes tras la Gran Guerra contra All For One. Además, se puede ver la evolución de la amistad de Bakugo, Deku y Shoto, el icónico “Trío de la U.A.”.

Deku lleva unos meses trabajando como héroe profesional gracias al traje tecnológico financiado por sus amigos en el episodio especial de "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

¿QUÉ PASÓ CON DEKU Y OCHACO EN “MY HERO ACADEMIA: MORE”?

En el episodio adicional de “My Hero Academia”, Deku y sus compañeros están establecidos como héroes profesionales en una sociedad que vive en paz tras la Gran Guerra. De hecho, Deku lleva unos meses trabajando como héroe profesional gracias al traje tecnológico financiado por sus amigos.

Mientras que, Ochaco Uraraka aún lidia con el recuerdo de Toga y trabaja en un programa de asesoramiento sobre Quirks que ayuda a los niños a gestionar sus poderes de manera más eficaz. Pero ¿lograr confesar sus sentimientos y empezar una relación? ¿O tiene un destino similar al del protagonista de “Black Clover”?

En el capítulo extra de “My Hero Academia”, Deku y Ochaco consolidan su relación, mostrando una conexión romántica fuerte tras el salto temporal de ocho años. En la escena final, ambos hablan sobre sus sentimientos, y Uraraka reflexiona sobre el deseo de Himiko Toga de “vivir como uno quiera”, lo que la acerca más a Deku.

Aunque el romance no es el eje central de “My Hero Academia”, la relación de Izuku Midoriya y Ochako se forma de manera natural y gradual, ya que parte desde la amistad y admiración mutua.

El episodio especial "More" del anime "My Hero Academia", Izuku Midoriya (Deku) y Ochaco Uraraka (Uravity) confiesan sus sentimientos (Foto: Bones Film)

¿CÓMO VER EL EPISODIO “MORE” DE “MY HERO ACADEMIA”?

El episodio extra “More” de “My Hero Academia” está disponible en Crunchyroll desde el 2 de mayo del 2026. Por lo tanto, para ver el epílogo solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí