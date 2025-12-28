Sin dudas, la temporada final de “My Hero Academia” marcó el cierre de una era para sus fans y eso se vio reflejado en el ranking anual del portal de calificaciones IMDb, donde la serie ocupó el codiciado quinto puesto entre los mejores animes de 2025. Así, ¿quieres saber qué producciones la acompañan en el podio? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que este top 5 se basa en una investigación del portal FandomWire, el cual ordenó los animes de acuerdo con sus calificaciones generales en IMDb (no por episodios individuales).

En ese sentido, el ranking mide la valoración promedio de toda una serie y el número total de votos recibidos.

¿CUÁLES SON LOS MEJORES ANIMES DEL 2025 SEGÚN IMDB?

Puesto 5. “My Hero Academia” - Temporada 8

Puntuación: 8.2/10 (112,000 votos)

Como mencioné previamente, “My Hero Academia” (o "Boku no Hero Academia“) logró posicionarse en el top 5.

Y esto no solo por la calidad de su temporada final, sino por la consistencia demostrada a lo largo de sus ocho temporadas desde el 2016.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

Puesto 4. “ Solo Leveling ” - Temporada 2

Puntuación: 8.5/10 (100,000 votos)

“Solo Leveling“, la adaptación del manhwa de Chugong a cargo de A-1 Pictures, dominó la primera mitad del 2025 con su esperadísima segunda entrega.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

Puesto 3. " The Apothecary Diaries " - Temporada 2

Puntuación: 8.6/10 (21,000 votos)

La excelente segunda temporada de "The Apothecary Diaries" (o “Los diarios de la boticaria”) continuó explorando los enigmas de la corte imperial a través de los ojos de Maomao, una joven boticaria con habilidades deductivas excepcionales.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

Puesto 2. " To Be Hero X "

Puntuación: 8.6/10 (8,800 votos)

El spin-off de la serie anime “To Be Hero” sorprende en la lista con un meritorio segundo puesto.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

Puesto 1. " Takopi’s Original Sin "

Puntuación: 8.7/10 (23,000 votos)

El anime "Takopi's Original Sin" explora géneros como el drama y la ciencia ficción a lo largo de sus 6 episodios (Foto: Enishiya)

La lista es liderada por “Takopi’s Original Sin”, la miniserie de 6 episodios sobre un alienígena (Takopi) que intenta salvar a una joven humana (Shizuka) de su sufrimiento. Y sí, toca temas tan profundos como delicados.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí