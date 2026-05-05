El episodio especial “More” del anime “My Hero Academia” llegó a Crunchyroll el pasado sábado 2 de mayo del 2026 y, desde entonces, marcó su huella en IMDb. Y es que ya tiene un puntaje establecido en el portal, el cual refleja la reacción de miles de fans que vieron cómo la Clase 1-A se despidió de las pantallas. Así, si te gustaría saber cuál es la calificación exacta que los espectadores le dejaron a este capítulo extra, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que “My Hero Academia” es una de las franquicias más queridas de la última década y este episodio se lanzó como parte de las celebraciones por el décimo aniversario de la serie, sumándose a una gira mundial de conciertos y otros eventos especiales.

Y, ambientado años después de la batalla final contra All For One, este capítulo muestra a Deku, Bakugo, Uraraka y Todoroki enfrentando sus propios caminos como adultos.

De esta manera, se presenta como una especie de carta de despedida que busca honrar el cierre que el mangaka Kohei Horikoshi planteó en las páginas finales de su obra.

Antes de continuar, mira el tráiler del especial:

¿QUÉ PUNTAJE OBTUVO EL EPISODIO ESPECIAL “MORE” DE “MY HERO ACADEMIA” EN IMDB?

Para alegría de muchos fans, el capítulo “More” alcanzó una espectacular calificación de 9.5 sobre 10 en IMDb, según datos del propio portal.

Esta puntuación se registró con aproximadamente 1,800 votaciones, por lo que es un puntaje inicial que podría modificarse conforme más usuarios de la plataforma registren su valoración.

Sin embargo, hasta el momento, esta nota lo posiciona entre los capítulos mejor evaluados de toda la franquicia, compartiendo espacio con episodios clave de la temporada final, los cuales ya habían superado el 9.5 de promedio. ¡Sí, el público lo amó!

¿DE QUÉ TRATA EL EPISODIO ESPECIAL “MORE” DE “MY HERO ACADEMIA”?

“More” adapta el capítulo 431 del manga “My Hero Academia”, el cual cierra oficialmente la historia de Izuku Midoriya y la Clase 1-A.

La trama se sitúa ocho años después de la batalla definitiva, mostrando a los protagonistas en su etapa adulta mientras abordan sus vidas profesionales y personales.

Allí, Deku regresa a la acción gracias a una armadura tecnológica financiada por sus antiguos compañeros, ya que perdió permanentemente el One For All tras el enfrentamiento final.

Uraraka, por su parte, enfrenta inquietudes emocionales que marcan el tono reflexivo del capítulo, mientras que Bakugo, Todoroki y otros personajes aparecen consolidados en sus respectivas carreras heroicas.

¿CÓMO VER EL EPISODIO ESPECIAL “MORE” DE “MY HERO ACADEMIA”?

El episodio extra de “My Hero Academia” está disponible en el catálogo de Crunchyroll, tanto en versión subtitulada como doblada, en países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y la Comunidad de Estados Independientes.

Por ende, si te encuentras en alguno de estos territorios y quieres disfrutarlo, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

El episodio especial "More" del anime "My Hero Academia" muestra que Izuku Midoriya (Deku) y Ochaco Uraraka (Uravity) finalmente se reúnen tras años de crecimiento personal y profesional (Foto: Bones Film)

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