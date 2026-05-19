Los fans de “My Hero Academia” (en su idioma original: “Boku no Hero”) siempre andan en busca de datos curiosos de la franquicia que les saquen una sonrisa. Por eso, si eres uno de ellos, aquí te traigo información valiosa sobre alguien que, entre tantos héroes y batallas, se ganó el cariño del público sin necesidad de un gran “quirk”: Inko Midoriya, la mamá de Deku. ¡Descubre en quién se inspiró el autor Kohei Horikoshi para crear a uno de los personajes más queridos del anime de Crunchyroll!

Vale precisar que la producción sigue a Izuku Midoriya, un chico que sueña con convertirse en héroe en un mundo donde casi todos tienen poderes, y que encuentra en su madre un apoyo constante, lleno de miedo y orgullo a la vez.

Así, la serie muestra cómo Inko intenta protegerlo de una realidad que se siente demasiado peligrosa, mientras él insiste en perseguir su vocación.

Por ende, ese equilibrio entre preocupación y cariño convierte a la mamá de Deku en una figura clave dentro del anime.

Antes de continuar, mira el tráiler de “My Hero Academia”:

¿QUIÉN INSPIRÓ A INKO MIDORIYA DE “MY HERO ACADEMIA”?

En una antigua entrevista concedida a ComicBook, el mangaka Kohei Horikoshi contó que quiso darle a Deku una madre preocupada, de esas que reaccionan con nervios y ternura al mismo tiempo.

Entonces, el autor explicó que tomó como referencia a su propia mamá, a quien describió como alguien bastante inquieta.

Es decir, Inko Midoriya del anime “My Hero Academia” tiene su origen en el entorno familiar de su propio creador, lo que de le da a la obra un matiz mucho más personal.

En ese sentido, esta confesión podría ayudarnos a entender por qué la relación entre Izuku e Inko se siente tan cercana para muchos espectadores.

¿POR QUÉ INKO MIDORIYA ES TAN QUERIDA POR LOS FANS DE “MY HERO ACADEMIA”?

Este personaje se ganó el cariño del público porque es una mujer amable y protectora, siempre pendiente del bienestar de su hijo.

Así, esa preocupación constante, conecta con experiencias reales de muchas familias que ven la serie.

Además, los fans suelen destacar que Inko funciona como un ancla emocional para Deku: su apoyo es vital para el desarrollo de nuestro protagonista, incluso cuando se cuestionan algunas de sus decisiones.

¿CÓMO VER “MY HERO ACADEMIA”?

“My Hero Academia” es un título que forma parte del amplio catálogo de Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutar de sus ocho temporadas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Inko sosteniendo a Izuku Midoriya cuando era un niño pequeño en el anime "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

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