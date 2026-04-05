¡“My Hero Academia” se resiste a despedirse del todo! Y es que, a pocos meses del final de su anime, la historia de Deku y sus compañeros prepara un regreso puntual a la televisión. Se trata, ni más ni menos, que de un episodio especial que funciona como epílogo y que forma parte de las celebraciones por los 10 años de la serie. Sin dudas, un regalo muy importante para quienes llevan acompañando a la Clase 1-A desde siempre. Así, ¿te gustaría disfrutar del capítulo? Entonces, esta nota es para ti. Aquí te cuento todo lo que se sabe sobre su lanzamiento.

Vale precisar que este episodio extra, titulado “More”, se apoya en el material adicional del manga de Kōhei Horikoshi para ofrecer una perspectiva distinta al momento posterior al desenlace que ya vimos en pantalla.

Se trata, entonces, de un proyecto que muchos fans habían estado esperando tras la temporada final del aclamado anime.

Antes de continuar, mira el tráiler de “My Hero Academia 8”:

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL EPISODIO ESPECIAL “MORE” DE “MY HERO ACADEMIA”?

El episodio extra “More” se estrena el sábado 2 de mayo del 2026, fecha que te recomiendo anotar en tu agenda.

Desde entonces, el especial formará parte del catálogo de Crunchyroll y estará disponible en la plataforma de streaming a nivel internacional.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUÉ CUENTA EL EPISODIO “MORE” DENTRO DE LA HISTORIA DE “MY HERO ACADEMIA”?

“More” adapta el epílogo que viene incluido en el volumen 42 del manga de Kōhei Horikoshi, publicado tras el cierre de la serie principal en el 2024.

Este contenido funciona como una mirada adicional a la vida de los personajes después de los eventos del arco final, ofreciendo detalles que no llegaron a verse en la conclusión del show televisivo.

En ese sentido, se trata de un relato que se sitúa temporalmente luego del desenlace del anime, que cerró con el capítulo 170 en diciembre del 2025.

De esta manera, el especial promete responder pequeñas dudas pendientes sobre el futuro de los héroes y reforzar el tono de despedida emotiva que caracterizó los últimos episodios del espectáculo.

¿POR QUÉ EL EPISODIO ESPECIAL DE “MY HERO ACADEMIA” SE LANZA EN EL 2026?

“My Hero Academia” inició su emisión televisiva en abril del 2016, por lo que el 2026 marca el décimo aniversario del anime, un hito que el equipo de producción ha decidido celebrar con un proyecto conmemorativo de gran alcance.

Por supuesto, el episodio “More” es uno de los ejes de esta campaña, junto con ilustraciones especiales y actividades para la comunidad de fans.

Así, este aniversario del anime también funciona como cierre simbólico de toda una etapa de la franquicia.

El episodio especial "More" cierra la historia del anime "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

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