Como parte del calendario oficial del décimo aniversario del anime “My Hero Academia” (en su idioma original: ”Boku no Hero Academia"), la franquicia ha confirmado la realización de una propuesta pensada para quienes buscan algo más que ver capítulos: ni más ni menos que una exposición especial que arrancará en el 2027. Así, como suele ocurrir con este tipo de celebraciones, hay bastante que desglosar sobre cuándo, dónde y cómo se podrá vivir la experiencia. Por eso, si quieres conocer todos los detalles al respecto, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que “My Hero Academia” se ambienta en un mundo donde la mayoría de personas nace con poderes llamados “dones”.

En este contexto, seguimos a Izuku Midoriya, un chico que nace sin habilidades especiales, pero que sueña con convertirse en héroe profesional y entrar a la prestigiosa academia U.A.

Entonces, tras conocer a su ídolo All Might, el héroe número uno, el muchacho hereda un poder y empieza a entrenar para dominarlo mientras estudia junto a otros jóvenes héroes en formación.

Antes de continuar, mira el tráiler del anime de Crunchyroll:

¿QUÉ ES “OUR HERO”, LA EXPOSICIÓN POR LOS 10 AÑOS DEL ANIME “MY HERO ACADEMIA”?

De acuerdo con el comunicado oficial del evento, difundido a través de PR Times, “OUR HERO” es el nombre de la exposición conmemorativa por el décimo aniversario de “My Hero Academia”.

Cabe resaltar que la muestra busca repasar la trayectoria de la serie, desde su primera temporada en el 2016, a través de imágenes clave, ilustraciones originales, piezas tridimensionales y proyecciones especiales.

Así, el evento presentó una ilustración exclusiva para la ocasión, con personajes como Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, Shoto Todoroki, All Might, Ochaco Uraraka, Tenya Iida, Eijiro Kirishima y Tsuyu Asui.

El póster promocional de la gran exposición conmemorativa por los diez años del anime "My Hero Academia", titulada "OUR HERO” (Foto: Bones Film)

Por otro lado, la organización confirmó la producción de una figura a tamaño real del protagonista de la historia como pieza central de la exposición.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ LA EXPOSICIÓN POR LOS 10 AÑOS DE “MY HERO ACADEMIA”?

Hasta el momento, la franquicia ha confirmado que el evento tendrá dos recintos oficiales, ambos ubicadas en Japón.

La sede de Tokio abrirá del 8 de enero al 7 de febrero del 2027 en el Tokyo Tatemono PIA Conference, ubicado en el distrito de Chuo.

La sede de Osaka, por su parte, funcionará del 5 al 28 de marzo del 2027 en el ATC Gallery, en la zona de Nanko.

¿CÓMO COMPRAR LAS ENTRADAS PARA LA EXPOSICIÓN POR LOS 10 AÑOS DE “MY HERO ACADEMIA”?

La preventa por sorteo para el recinto de Tokio se abrirá del viernes 10 al domingo 26 de julio de este 2026 a través de Ticket Pia, con resultados desde el viernes 31 de julio y un periodo de pago habilitado hasta el lunes 3 de agosto.

Para Osaka, la primera preventa por sorteo se realizará del viernes 18 de septiembre al domingo 4 de octubre, con resultados a partir del sábado 10 de octubre.

Importante: la organización no ha anunciado extensiones de la muestra más allá de los territorios indicados, por lo que conviene mantenerse atento a los próximos avisos oficiales para saber si llegará a más ciudades dentro o fuera de Japón.

Toshinori Yagi, conocido como All Might, en su versión debilitada en el anime "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

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