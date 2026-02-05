“My Hero Academia” (o ”Boku no Hero Academia“) cerró su historia televisiva con algo más que lágrimas de despedida. Y es que ostenta un récord Guinness que confirma que, al menos en el 2025, fue el anime más deseado del planeta. Resulta que la organización Guinness World Records reconoció a la producción de Crunchyroll como “la serie de anime más demandada del año″, superando a “Jujutsu Kaisen”, ficción que había obtenido aquel título antes. Así, ¿te gustaría saber más sobre este importante galardón? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que, según la ficha oficial de Guinness, la adaptación del manga homónimo de Kohei Horikoshi alcanzó una demanda global 57,5 veces superior a la de un show promedio, un dato calculado por la firma Parrot Analytics a partir del consumo en streaming, descargas, redes sociales y otras señales de interés.

En ese sentido, el análisis comprendió cuatro grandes dimensiones: atención, ‘engagement’, deseo y visualización, lo que incluye desde horas vistas hasta interacciones en redes y búsquedas sobre el título.

Antes de continuar, mira el tráiler de la última temporada del anime de Crunchyroll:

¿CÓMO “MY HERO ACADEMIA” LE QUITÓ EL TRONO A “JUJUTSU KAISEN”?

Antes del dominio de “My Hero Academia”, el nombre que aparecía en los titulares de Guinness y Parrot Analytics era “Jujutsu Kaisen”.

Aquella serie de Gege Akutami fue declarada el anime más demandado del periodo comprendido entre el 1 de febrero del 2024 y el 31 de enero del 2025, y—por si fuera poco—también fue el programa de TV más solicitado del mundo, con un nivel de demanda 71,2 veces superior al promedio.

EL ÉXITO DE LA ÚLTIMA TEMPORADA DE “MY HERO ACADEMIA”

Para entender la popularidad de “My Hero Academia” a lo largo del 2025, es importante recalcar que su temporada final fue considerada por muchos fans como el punto más alto de la producción, tanto por la escala de las batallas como por la forma en que cerró la historia de Izuku Midoriya.

Y aunque Guinness y Parrot Analytics no mencionan plataformas específicas, el peso de Crunchyroll es clave para dimensionar el impacto de este récord: allí es donde se concentró gran parte del público internacional de la ficción.

A través de este servicio de streaming, cada nuevo episodio se convirtió en un evento global, lo que se tradujo en más conversaciones, clips y ‘fanarts’ circulando.

Y tú, ¿también celebras este importante récord del show televisivo?

El póster de la temporada final de "My Hero Academia", anime que arranca con un estudiante sin dones que obtiene un superpoder que le permite ir a una escuela de entrenamiento de élite para héroes (Foto: Bones Film)

