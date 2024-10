La séptima temporada de “My Hero Academia” (”Boku no Hīrō Akademia”, en su idioma original) llegó a su fin, pero la batalla definitiva aún continúa. El anime todavía debe cerrar el duelo entre Izuku Midoriya y Tomura Shigaraki, tal como hizo el manga en agosto pasado. ¿Pero cuándo?

“My Hero Academia” fue renovada para una octava temporada que será la última del anime, además de epílogo del arco más emocionante de la serie. El 10 de octubre fue oficializado que luego no habrá más entregas, aunque nunca se pierde la esperanza de algún spin-off o película. Después de todo, se trata de una de las historias más populares de la animación japonesa de los últimos años, que incluso llegó a ser una de las más vendidas a nivel mundial.

¿CUÁNDO SERÍA ESTRENADO EL FINAL DE “MY HERO ACADEMIA”?

Si bien aún no hay una fecha de estreno oficial, puede al menos pronosticarse una fecha estimada a partir del cronograma de las anteriores entregas de “My Hero Academia” y del panorama del anime en general.

Primero, lo seguro es que la octava y última temporada debutará en algún momento del año 2025. Por tanto, la pregunta es: ¿cuándo exactamente?

Como las nuevas entregas llegan generalmente poco más de un año después de la anterior, podemos hacer la siguiente estimación: la séptima temporada de “Boku no Hīrō Akademia” terminó en octubre de 2024, por tanto, la octava podría ser lanzada a fines de 2025, con suerte entre octubre y noviembre.

Ahora, también podría pasar que aparezca en abril, cuando son lanzados varios animes para coincidir con la época de primavera del hemisferio norte. Si es una temporada corta como sugieren algunos rumores, podría estar lista para entonces.

Sin embargo, la temporada de otoño parece mucho más razonable, tanto por estar dedicada a los más grandes estrenos -este año debutaron “Dragon Ball Daima” y la segunda parte de “Blue Lock” en octubre- y para que los realizadores de “My Hero Academia” tengan más tiempo para entregar la mejor despedida posible.

Radio Times y Games Radar también se inclinan por octubre.

¿DÓNDE SE QUEDÓ “MY HERO ACADEMIA”?

La séptima temporada de “My Hero Academia” concluyó con la muerte de Himiko Toga -se sacrificó para salvar a Ochako- y con All Might enfrentando a All For One a pesar de no tener poderes. También dejó ver a Deku y Shigaraki, los protagonistas de la partida final.

Himiko Toga le donó toda su sangre a Ochako para salvarle la vida (Foto: My Hero Academia / Bones)

¿QUÉ CAPÍTULOS ADAPTARÁ LA TEMPORADA 8 DE “MY HERO ACADEMIA”?

La octava y última temporada de “My Hero Academia” continuará donde se quedó la séptima y adaptará la última parte del arco de la ‘Guerra final’, del 398 al 424, y el del ‘Epílogo’, del 425 al 430. Es decir, poco más de 30 números.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TENDRÁ LA ÚLTIMA TEMPORADA?

Como la séptima temporada adaptó tres números del manga por capítulo, puede esperarse una dinámica parecida al final. Eso implicaría alrededor de 13 episodios para cerrar definitivamente “My Hero Academia”.

All Might ha buscado por todos los medios provocar a All For One (Foto: My Hero Academia / Bones)

¿CÓMO VER “MY HERO ACADEMIA”?

Todas las temporadas de “My Hero Academia” están disponibles en Crunchyroll. Solo necesitas una suscripción para ver el anime.