El gran final del anime “My Hero Academia” (en su idioma original: "Boku no Hero Academia“) no solo fue emotivo, sino trascendente. Y es que aquellos que siguieron el lanzamiento de cada uno de los episodios de la octava entrega de la producción notaron un patrón: la temporada tuvo una puntuación casi perfecta en IMDb. ¿Quieres saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la adaptación del manga Kōhei Horikoshi presentó su historia a lo largo de 170 capítulos, los cuales exploraron géneros como la acción, las aventuras y la comedia.

De esta manera, conocimos a Izuku Midoriya, el joven que nació sin un “Don” en un mundo donde el 80% de la población sí lo tenía.

Antes de continuar, mira el tráiler de “My Hero Academia” - Temporada 8:

EL PUNTAJE EN IMDB DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA FINAL DE “MY HERO ACADEMIA”

De acuerdo con los datos recopilados por el portal IMDb, la octava entrega del anime cerró con un promedio de 9.5 (puntaje otorgado por los mismos espectadores del show televisivo).

Lo cierto es que ningún capítulo de la temporada bajó de los 9.0 puntos, una consistencia que demuestra que la producción estuvo a la altura de las expectativas.​

Debajo de estas líneas, repasa la lista oficial de calificaciones de “My Hero Academia 8”:

Episodio 1 - “Toshinori Yagi: Rising Origin”. Sinopsis: ¿Podrá All Might aguantar en un combate contra All For One solo con su traje? Puntaje: 9.1 (12 mil votos)

Episodio 2 - "The End of An Era, And The Beginning". Sinopsis: All Might no está dispuesto a rendirse, pero All For One está preparado. Puntaje: 9.6 (13 mil votos)

Episodio 3 - "El jefe final". Sinopsis: El retorno de un inesperado enemigo hace que los planes de All For One se tuerzan aún más. Puntaje: 9.8 (18 mil votos)

Episodio 4 - "¡El Don Explosión!". Sinopsis: ¿Podrá Bakugo frustrar los planes de All For One de una vez por todas? Puntaje: 9.8 (14 mil votos)

Episodio 5 - "El mayor Villano de la historia". Sinopsis: Deku sigue luchando contra Shigaraki y un roce produce un efecto inesperado. Puntaje: 9.1 (12 mil votos)

Episodio 6 - "¡Derríbala, Izuku Midoriya!". Sinopsis: Izuku continúa luchando contra Shigaraki con un nuevo plan bajo la manga. Puntaje: 9.3 (11 mil votos)

Episodio 7 - "De parte de Aizawa". Sinopsis: El duelo en la mente de Shigaraki se resuelve, aunque no como Deku o él esperaban. Puntaje: 9.6 (12 mil votos)

Episodio 8 - "Izuku Midoriya: Rising". Sinopsis: ¿Podrán Midoriya y sus amigos acabar con All For One de una vez por todas? Puntaje: 9.8 (27 mil votos)

Episodio 9 - "Epílogo: La casa infernal de Todoroki - Final". Sinopsis: Tras la batalla viene la restauración y, con ella, algunos estudiantes por fin pueden graduarse. Puntaje: 9.3 (11 mil votos)

Episodio 10 - "La chica a la que le gustan las sonrisas". Sinopsis: Ochaco reflexiona sobre sus sentimientos mientras la Clase 1-A se prepara para el futuro. Puntaje: 9.2 (7,2 mil votos)

Episodio 11 - "My Hero Academia". Sinopsis: Los de la clase A por fin se gradúan, pero comenzarán un nuevo capítulo en sus historias. Puntaje: 9.6 (7,2 mil votos)

Cabe resaltar que los capítulos 3 y 8 fueron los mejores calificados, al ofrecer una historia y una experiencia visual que conmovió a millones de fans alrededor del mundo.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA FINAL DE “MY HERO ACADEMIA”?

Si todavía no has visto el desenlace de “My Hero Academia“, recuerda que puedes disfrutar de los 11 episodios completos en Crunchyroll.

Para eso, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

El anime "My Hero Academia" cerró su historia con un episodio que privilegia la empatía y el crecimiento personal sobre la mera fuerza (Foto: Bones Film)

