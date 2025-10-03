La octava temporada de “My Hero Academia” es una de las más esperadas del año y para alegría de los fanáticos del anime basado en el manga homónimo de Kōhei Horikoshi, empieza en octubre de 2025. Una de las razones por las que los espectadores anhelan los nuevos episodios es la épica pelea Izuku Midoriya y Tomura Shigaraki por el destino del mundo. ¿Quién ganará? ¿Cuándo se estrenará el primer capítulo de la nueva entrega y qué se sabe sobre este?

La temporada final, que cuenta con Kenji Nagasaki como director jefe y Naomi Nakayama en la silla de director en el estudio Bones Film, con Studio Bones actuando como supervisor de producción, también sigue a Bakugo, Todoroki, Uraraka y al resto de personajes principales que debe enfrentar a All For One.

La última temporada de “My Hero Academia”, que cuenta con Yosuke Kuroda en la composición y los guiones, Yoshihiko Umakoshi y Hitomi Odashima en el diseño de personajes y Yuki Hayashi en la música, podría tener 11 episodios, al igual que la primera entrega del popular anime.

El primer capítulo de la temporada 8 de "My Hero Academia" se estrena en Crunchyroll este sábado 4 de octubre de 2025 (Foto: Studio Bones)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 8 DE “MY HERO ACADEMIA”?

El primer episodios de la octava temporada de “My Hero Academia” se estrena el sábado 4 de octubre de 2025 en Japón, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, CEI, subcontinente indio y Sudeste Asiático.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 8 DE “MY HERO ACADEMIA”?

“Toshinori Yagi: Rising Origin” (8x01), primer capítulo de la octava temporada de “My Hero Academia” se emitirá en simultáneo en Crunchyroll, por tanto, para disfrutarla debes tener una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

Los capítulos de la última temporada de “My Hero Academia” se estrenan semanalmente en los siguientes horarios.

Países Horario Estados Unidos 2:30 a.m. (PT) / 5:30 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 3:30 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 4:30 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 5:30 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 6:30 a.m. España 11:30 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 8 DE “MY HERO ACADEMIA”

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 1 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

Crunchyroll aún no ha compartido la sinopsis oficial de “Toshinori Yagi: Rising Origin”, primer episodio de la temporada 8 de “My Hero Academia”, pero se espera que retome los eventos de la anterior entrega, que terminó con All Might luchando contra All for One con un traje blindado, y con Himiko Toga sacrificándose para salvar la vida de Ochaco Uraraka.

La última entrega adapta el resto del arco de la Guerra Final (capítulos 398-424 del manga de Kohei Horikoshi) y el arco del Epílogo (capítulos 425-430). Por lo tanto, mostrará el enfrentamiento entre Midoriya y Shigaraki, además de la lucha contra All for One.

También es probable que se incluya el capítulo extra 431, que se centra en lo que la antigua Clase 1-A está tramando en un futuro.

Izuku Midoriya se enfrentará a Shigaraki en la octava y última temporada del anime "My Hero Academia", dirigida por Kenji Nagasaki (Foto: Bones Film)

