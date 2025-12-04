El noveno episodio 9 de la octava y última temporada de “My Hero Academia” (“Boku no Hīrō Akademia” en su idioma original) marca el inicio del epílogo de la serie y se centra en las secuelas emocionales y físicas de la guerra final. Por lo tanto, los fanáticos del popular anime basado en el manga homónimo de Kōhei Horikoshi, esperan a ver los eventos que se adaptarán en el décimo capítulo. ¿Cuándo se estrenará y cómo verlo?

En “Epilogue, The Hellish Todoroki Family: Final” (8x09), Deku (Izuku Midoriya) despierta en el hospital y confirma que ha perdido el One For All (o la habilidad de usarlo), lo que lo convierte en alguien sin poderes, pero con sabiduría y madurez. En tanto, Bakugo ha sufrido daños irreparables en su brazo derecho, es decir, no podrá utilizarlo para una Explosión de alta intensidad.

El episodio también muestra el inicio del proceso de reconstrucción tras la devastación, así como la ceremonia de graduación de los estudiantes de tercer año de la U.A., incluyendo a Mirio Togata. Entonces, ¿qué pasará en el penúltimo capítulo de “My Hero Academia”?

Los protagonistas se recuperan de sus heridas en el noveno episodio de la octava y última temporada de "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ EL EPISODIO 10 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

El décimo episodio de la octava temporada de “My Hero Academia” se estrenará el sábado 6 de diciembre de 2025 en Japón, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, CEI, subcontinente indio y Sudeste Asiático.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 10 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

El decimo capítulo de la octava temporada de “My Hero Academia” se emitirá en simultáneo en Crunchyroll, por tanto, para disfrutarla debes tener una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENÓ EL EPISODIO 10 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

Los capítulos de la última temporada de “My Hero Academia” se estrenan semanalmente en los siguientes horarios.

Países Horario Estados Unidos 2:30 a.m. (PT) / 5:30 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 3:30 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 4:30 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 5:30 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 6:30 a.m. España 11:30 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 8 DE “MY HERO ACADEMIA”

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 10 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

Por el momento, no se ha revelado la sinopsis oficial del décimo episodio de la octava y última temporada de “My Hero Academia”, pero es obvio que la reconstrucción continuará, al igual que la sanación. Además, Deku visita a Spinner en el hospital para transmitirle el último mensaje de Shigaraki.

La U.A. entra en un nuevo año escolar y la Clase 1-A asciende a segundo año. En tanto, Ochako Uraraka acepta su dolor y otros sentimientos.

La reconstrución de la ciudad continúa en el décimo episodio de la octava y última temporada de "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

