¿Listo para seguir disfrutando de la batalla final de Deku en “My Hero Academia”? Pues, es momento de conocer todos los detalles sobre cuándo y cómo podrás ver el segundo episodio de la última temporada del anime de Crunchyroll. Presta atención y... ¡anda alistando tu agenda!
Vale precisar que el anterior capítulo, titulado “Toshinori Yagi: Rising Origin”, mostró el enfrentamiento entre All Might y All For One alcanzando su punto más crítico.
Además, entre otros hechos, fuimos testigos de la intervención sorpresiva de Hero Killer Stain, quien salvó a All Might de una muerte segura.
¿Continuarán estos desarrollos de personajes en el segundo episodio?
Antes de continuar, mira el tráiler de “My Hero Academia” - Temporada 8:
¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 8 DE “MY HERO ACADEMIA”?
El capítulo 08x02 del anime se estrena el sábado 11 de octubre del 2025, bajo el título “The End of an Era, and...”.
Esta fecha marca la continuación de la programación semanal del anime, la cual va hasta diciembre del 2025... siguiendo el cronograma habitual de los sábados.
El episodio, por su parte, promete mostrar más de la lucha entre All Might y All For One, además de revelar elementos inesperados que mantendrán a los fans al borde de sus asientos.
¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 8 DE “MY HERO ACADEMIA”?
Según portales como ScreenRant, el capítulo 2 de la temporada 8 de “My Hero Academia” se lanza en Estados Unidos a las 2:30 a.m. (PT) / 5:30 a.m. (ET).
Fuera de territorio estadounidense, se respetarían los siguientes horarios:
|Países
|Horarios
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|3:30 a.m.
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|4:30 a.m.
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|5:30 a.m.
|Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|6:30 a.m.
|España
|11:30 a.m.
No obstante, recuerda que estos horarios son referenciales y pueden variar debido a diversos factores externos.
¿CÓMO VER EL EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 8 DE “MY HERO ACADEMIA”?
Tal como te puedes imaginar, Crunchyroll es la plataforma oficial y exclusiva para ver la temporada 8 de “My Hero Academia”.
Aquí te dejo el LINK OFICIAL para acceder al anime.
Recuerda que, para disfrutar del contenido sin problemas, necesitas contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.
FICHA TÉCNICA DE “MY HERO ACADEMIA”
- Título original: Boku no Hero Academia
- Año de estreno: 2016
- Duración promedio de episodios: 25 min.
- País: Japón
- Dirección: Kenji Nagasaki
- Guion: Yousuke Kuroda, Kôhei Horikoshi
- Música: Yuki Hayashi
- Fotografía: Masataka Ikegami
- Compañía: Bones Film
