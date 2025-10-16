Katsuki Bakugo tiene un rol muy importante en el tercer episodio de la temporada 8 de "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)
Katsuki Bakugo tiene un rol muy importante en el tercer episodio de la temporada 8 de "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)
Nelly Osco
Nelly Osco

(“Boku no Hīrō Akademia” en su idioma original), en la que All Might recibe ayuda de una fuente inesperada cuando Stain se une a él en el combate, los fanáticos del popular anime basado en el manga homónimo de Kōhei Horikoshi esperan con ansias el tercer capítulo, que promete ser uno de los más intensos.

En “The End of an Era, and the Beginning” (8x02), a pesar de sus esfuerzos y determinación, All Might no logró superar a su rival. Cuando All For One estaba a punto de dar el golpe final, Stain apareció y utilizó su Quirk (Don) Coagulación para paralizar momentáneamente a All For One.

Sin embargo, All For One anticipó el ataque, asesinó a Stain y robó su Quirk. Como último recurso, Edgeshot se sacrificó y ayudó a que Bakugo despertara su verdadero poder, lo que le permite regresar a la batalla. Entonces, ¿qué pasará en el siguiente capítulo?

En el capítulo 2 de la Temporada 8 de "My Hero Academia", All Might no logró superar a All For One (Foto: Crunchyroll)
En el capítulo 2 de la Temporada 8 de "My Hero Academia", All Might no logró superar a All For One (Foto: Crunchyroll)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ EL EPISODIO 3 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

El tercer episodio de la octava temporada de “” se estrenará el sábado 18 de octubre de 2025 en Japón, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, CEI, subcontinente indio y Sudeste Asiático.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 3 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

, por tanto, para disfrutarla debes tener una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 3 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

Los capítulos de la última temporada de “My Hero Academia” se estrenan semanalmente en los siguientes horarios.

PaísesHorario
Estados Unidos2:30 a.m. (PT) / 5:30 a.m. (ET)
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica3:30 a.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador4:30 a.m.
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico5:30 a.m.
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil6:30 a.m.
España11:30 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 8 DE “MY HERO ACADEMIA”

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 3 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

Hasta el momento, no se ha revelado la sinopsis oficial de “The Final Boss!!”, tercer episodio de la temporada 8 de “My Hero Academia”, no obstante, después de lo que pasó con Bakugo, se espera que muestre el poder de su recién despertado Don Explosión.

Por lo tanto, el nuevo capítulo se centrará en el enfrentamiento épico entre Bakugo y All For One. ¿Qué pasará con All Might? Sin duda, su estado es crítico, así que en el tercer episodio de la octava temporada podría sellarse su destino.

Además, probablemente se incluyan algunos momentos de la batalla entre Izuku Midoriya (Deku) y Tomura Shigaraki.

El tercer capítulo de la temporada 8 de "My Hero Academia" se estrena en la madrugada del sábado 18 de octubre en Crunchyroll (Foto: Bones Film)
El tercer capítulo de la temporada 8 de "My Hero Academia" se estrena en la madrugada del sábado 18 de octubre en Crunchyroll (Foto: Bones Film)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉

SOBRE EL AUTOR

Estudió Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Cinco años de experiencia en medios de comunicación. Actualmente se desempeña como redactora de series y películas en el Grupo El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC