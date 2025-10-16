Después de la batalla entre Armored All Might y All For One en el segundo episodio de la octava temporada de “My Hero Academia” (“Boku no Hīrō Akademia” en su idioma original), en la que All Might recibe ayuda de una fuente inesperada cuando Stain se une a él en el combate, los fanáticos del popular anime basado en el manga homónimo de Kōhei Horikoshi esperan con ansias el tercer capítulo, que promete ser uno de los más intensos. ¿Cuándo se estrenará?

En “The End of an Era, and the Beginning” (8x02), a pesar de sus esfuerzos y determinación, All Might no logró superar a su rival. Cuando All For One estaba a punto de dar el golpe final, Stain apareció y utilizó su Quirk (Don) Coagulación para paralizar momentáneamente a All For One.

Sin embargo, All For One anticipó el ataque, asesinó a Stain y robó su Quirk. Como último recurso, Edgeshot se sacrificó y ayudó a que Bakugo despertara su verdadero poder, lo que le permite regresar a la batalla. Entonces, ¿qué pasará en el siguiente capítulo?

En el capítulo 2 de la Temporada 8 de "My Hero Academia", All Might no logró superar a All For One (Foto: Crunchyroll)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ EL EPISODIO 3 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

El tercer episodio de la octava temporada de “My Hero Academia” se estrenará el sábado 18 de octubre de 2025 en Japón, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, CEI, subcontinente indio y Sudeste Asiático.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 3 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

“The Final Boss!!” (8x03), tercer capítulo de la octava temporada de “My Hero Academia” se emitió en simultáneo en Crunchyroll, por tanto, para disfrutarla debes tener una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 3 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

Los capítulos de la última temporada de “My Hero Academia” se estrenan semanalmente en los siguientes horarios.

Países Horario Estados Unidos 2:30 a.m. (PT) / 5:30 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 3:30 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 4:30 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 5:30 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 6:30 a.m. España 11:30 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 8 DE “MY HERO ACADEMIA”

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 3 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

Hasta el momento, no se ha revelado la sinopsis oficial de “The Final Boss!!”, tercer episodio de la temporada 8 de “My Hero Academia”, no obstante, después de lo que pasó con Bakugo, se espera que muestre el poder de su recién despertado Don Explosión.

Por lo tanto, el nuevo capítulo se centrará en el enfrentamiento épico entre Bakugo y All For One. ¿Qué pasará con All Might? Sin duda, su estado es crítico, así que en el tercer episodio de la octava temporada podría sellarse su destino.

Además, probablemente se incluyan algunos momentos de la batalla entre Izuku Midoriya (Deku) y Tomura Shigaraki.

El tercer capítulo de la temporada 8 de "My Hero Academia" se estrena en la madrugada del sábado 18 de octubre en Crunchyroll (Foto: Bones Film)

