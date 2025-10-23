Después del regreso triunfal de Katsuki Bakugo gracias al sacrificio de Edgeshot y su enfrentamiento directo contra All For One en el tercer episodio de la octava temporada de “My Hero Academia” (“Boku no Hīrō Akademia” en su idioma original), los fanáticos del popular anime basado en el manga homónimo de Kōhei Horikoshi esperan con ansias el cuarto capítulo, que continuará con el enfrentamiento entre Bakugo y All For One. ¿Cuándo se estrenará?

En “The Final Boss!!” (8x02), Bakugo y Deku unieron fuerzas para salvar a All Might del golpe final de All For One. Izuku Midoriya utilizó Gear Shift para impulsar a Bakugo y consiguiera llegar al epicentro de la batalla. Durante su enfrentamiento con All For One, Bakugo logró cortarle los brazos.

Solo en ese momento, All For One empezó a considerar su derrota. Bakugo aprovechó el temor de su rival para detonar una poderosa explosión en su rostro. Pero la batalla aún no ha terminado. Entonces, ¿qué pasará en el siguiente capítulo?

Bakugo demostró su poder en la batalla contra All For One en el tercer episodio de la temporada 8 de "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ EL EPISODIO 4 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

El cuarto episodio de la octava temporada de “My Hero Academia” se estrena el sábado 25 de octubre de 2025 en Japón, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, CEI, subcontinente indio y Sudeste Asiático.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 4 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

“El Don Explosión” (8x04), cuarto capítulo de la octava temporada de “My Hero Academia” se emitió en simultáneo en Crunchyroll, por tanto, para disfrutarla debes tener una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 4 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

Los capítulos de la última temporada de “My Hero Academia” se estrenan semanalmente en los siguientes horarios.

Países Horario Estados Unidos 2:30 a.m. (PT) / 5:30 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 3:30 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 4:30 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 5:30 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 6:30 a.m. España 11:30 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 8 DE “MY HERO ACADEMIA”

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 4 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “El Don Explosión” (8x04), cuarto episodio de la octava temporada de “My Hero Academia”, “se revela el pasado del Señor de los Demonios. En tanto, Bakugo está logrando defenderse contra All For One, pero el villano aún tiene un as bajo la manga.”

El título del siguiente capítulo de la temporada final del popular anime hace referencia a la técnica de Bakugo, “Don Explosión”. Este episodio adopta los capítulos 407 al 409 del manga, y muestra el desenlace de la batalla.

Los avances revelan que el nuevo episodio también se centrará en el pasado de All For One y su hermano Yoichi, quienes nacieron en una era caótica donde los dones recién comenzaban a manifestarse.

El cuarto episodio de la temporada 8 de "My Hero Academia" mostrará el pasado de All For One y su hermano Yoichi (Foto: Bones)

