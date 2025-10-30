Después del desenlace del combate entre Bakugo y All For One en el cuarto episodio de la octava temporada de “My Hero Academia” (“Boku no Hīrō Akademia” en su idioma original), los fanáticos del popular anime basado en el manga homónimo de Kōhei Horikoshi esperan con ansias el quinto capítulo, que se centra en el enfrentamiento entre Izuku Midoriya contra Tomura Shigaraki. ¿Cuándo se estrenará?

En “El Don Explosión” (8x04), All For One recurre a su técnica más arriesgada, pero Bakugo usa su ingenio para conseguir la ventaja y canalizar toda su energía en un ataque letal. El estado físico de All For One se deteriora tan rápido que rejuvenece hasta convertirse en un niño e incluso en un bebé.

A pesar de su estado, All For One intenta llegar a Shigaraki para transferirle su poder, pero Bakugo no lo permite. Tras la desaparición del villano, Bakugo cae al suelo por el agotamiento, pero completa su arco de madurez y redención. Entonces, ¿qué pasará en el siguiente capítulo?

Katsuki Bakugo vence a All For One en el cuarto episodio de la temporada 8 de "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ EL EPISODIO 5 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

El quinto episodio de la octava temporada de “My Hero Academia” se estrenará el sábado 1 de noviembre de 2025 en Japón, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, CEI, subcontinente indio y Sudeste Asiático.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 5 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

“History’s Greatest Villain” (8x05), quinto capítulo de la octava temporada de “My Hero Academia” se emitirá en simultáneo en Crunchyroll, por tanto, para disfrutarla debes tener una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENARÁ EL EPISODIO 5 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

Los capítulos de la última temporada de “My Hero Academia” se estrenan semanalmente en los siguientes horarios.

Países Horario Estados Unidos 2:30 a.m. (PT) / 5:30 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 3:30 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 4:30 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 5:30 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 6:30 a.m. España 11:30 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 8 DE “MY HERO ACADEMIA”

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 5 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

Aunque aún no se ha revelado la sinopsis oficial de “History’s Greatest Villain” (8x05), quinto episodio de la octava temporada de “My Hero Academia”, el anterior capítulo dejó el camino preparado para la batalla entre Deku y Shigaraki.

Tras la muerte de All For One, Tomura Shigaraki se convierte en la principal amenaza para el mundo de los héroes, así que el nuevo episodio promete momentos de alta tensión y revelaciones impactantes sobre el pasado, motivaciones y evolución de los protagonistas.

La batalla de Izuku Midoriya contra Shigaraki empieza en el quinto episodio de la octava temporada de "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí