Después del desenlace del inicio de la batalla entre Izuku Midoriya (Deku) y Tomura Shigaraki en el quinto episodio de la octava temporada de “My Hero Academia” (“Boku no Hīrō Akademia” en su idioma original), los fanáticos del popular anime basado en el manga homónimo de Kōhei Horikoshi están entusiasmados por el sexto capítulo, en el que el enfrentamiento final continuará. ¿Cuándo se estrenará?

En “History’s Greatest Villain” (8x05), Izuku Midoriya luchó con valentía contra el nuevo heredero del poder de All For One. En medio de la pelea, Shigaraki tocó el rostro de Deku, con eso, le arrebató a All For One el quirk de Sentido del Peligro, que originalmente pertenecía a Shinomori.

No obstante, Shigaraki solo robó un factor de All For One en lugar del quirk completo. Tras ese descubrimiento, Kudo propuso una forma de dañar la psique de Shigaraki. Entonces, ¿qué pasó en el siguiente capítulo?

Izuku Midoriya, también conocido como Deku, se enfrentó a Shigaraki en el episodio 5 de la temporada final de "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ EL EPISODIO 6 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

El sexto episodio de la octava temporada de “My Hero Academia” se estrenará el sábado 8 de noviembre de 2025 en Japón, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, CEI, subcontinente indio y Sudeste Asiático.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 6 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

El sexto capítulo de la octava temporada de “My Hero Academia” se emite en simultáneo en Crunchyroll, por tanto, para disfrutarla debes tener una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENARÁ EL EPISODIO 6 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

Los capítulos de la última temporada de “My Hero Academia” se estrenan semanalmente en los siguientes horarios.

Países Horario Estados Unidos 2:30 a.m. (PT) / 5:30 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 3:30 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 4:30 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 5:30 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 6:30 a.m. España 11:30 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 8 DE “MY HERO ACADEMIA”

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 6 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

De acuerdo con la sinopsis oficial del sexto episodio de la octava temporada de “My Hero Academia”, “Deku utiliza su plan más poderoso y arriesgado para transferir al segundo usuario de One For All a Shigaraki, en un intento por romper la conexión entre Shigaraki y All For One.”

Después de recibir la sugerencia de los antiguos portadores del One For All de desprenderse de su poder, Deku apuesta por el movimiento arriesgado y ataca al sistema interno de Shigaraki.

Deku planea un movimiento arriesgado para transferir uno de los portadores del One For All en el sexto episodio de la octava temporada de "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí