¿Qué pasará con Deku en el séptimo episodio de la octava temporada de "My Hero Academia"? (Foto: Bones Film)
Nelly Osco
Nelly Osco

Luego de que Izuku Midoriya (Deku) utiliza una arriesgada estrategia para transferir el poder del One For All a Shigaraki y tratar de romper su conexión con All For One en (“Boku no Hīrō Akademia” en su idioma original), los fans del exitoso anime basado en el manga homónimo de Kōhei Horikoshi esperan con ansias el séptimo capítulo, donde la batalla entre Deku e Shigaraki llega a su punto más dramático y devastador. ¿Cuándo se estrenará?

En “Wrench It Open, Izuku Midoriya!!” (8x06), Deku utiliza su plan más poderoso y arriesgado para transferir al segundo usuario de One For All a Shigaraki, en un intento por romper la conexión entre Shigaraki y All For One. Durante la batalla se revela los traumas y el origen del dolor de Shigaraki.

La reaparición de Nana Shimura, cuyo Don de Flotación sigue siendo el único factor al que Deku no puede renunciar, también fue parte del anterior episodio. El regreso de la abuela de Shigaraki sin duda preparan el camino para eventos más dolorosos y reveladores. Entonces, ¿qué pasará en el siguiente capítulo?

Deku luchó con sus últimos recursos en el sexto episodio de la octava temporada de "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ EL EPISODIO 7 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

El séptimo episodio de la octava temporada de “” se estrenará el sábado 15 de noviembre de 2025 en Japón, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, CEI, subcontinente indio y Sudeste Asiático.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 7 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

, por tanto, para disfrutarla debes tener una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENARÁ EL EPISODIO 7 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

Los capítulos de la última temporada de “My Hero Academia” se estrenan semanalmente en los siguientes horarios.

PaísesHorario
Estados Unidos2:30 a.m. (PT) / 5:30 a.m. (ET)
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica3:30 a.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador4:30 a.m.
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico5:30 a.m.
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil6:30 a.m.
España11:30 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 8 DE “MY HERO ACADEMIA”

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 7 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

Hasta el momento, no se ha revelado la sinopsis oficial del séptimo episodio de la octava y última temporada de “My Hero Academia”, no obstante, es claro que la batalla entre Deku y Shigaraki llegará a su punto más dramático. El avance revela que el cuerpo de Deku quedará al límite.

No obstante, el protagonista del popular anime no se dará por vencido. Y en el momento de mayor desesperación aparecerá Kurogiri creando una puerta de teletransportación por la que llegan Sugarman, Yeman y Eraser Head.

Deku a comprende profundamente su enemigo Shigaraki en el séptimo episodio de la octava temporada de "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

