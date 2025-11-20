Durante el enfrentamiento entre Deku (Izuku Midoriya) y Tomura Shigaraki se profundiza en el pasado traumático de Shigaraki y se revela las verdaderas raíces de su odio en el séptimo episodio de la octava temporada de “My Hero Academia” (“Boku no Hīrō Akademia” en su idioma original), así que los fanáticos anime basado en el manga homónimo de Kōhei Horikoshi esperan con ansias el final de la batalla en el octavo capítulo. ¿Cuándo se estrenará? ¿Cómo verlo?

En “From Aizawa” (8x07), luego de conectar con el yo interior de Shigaraki, una oscura tragedia familiar reveló verdades impactantes. Por lo tanto, Deku se enfrentó a retos inesperados. Deku logró comprender el dolor que la familia Shimura y la influencia que el All For One causó en Tenko Shimura.

En medio de la batalla, Deku perdió ambos antebrazos al intentar salvar a Shigaraki y detener a All For One. A pesar de eso, continuó luchando y Kurogiri ayudó utilizando su poder de teletransportación. No obstante, Deku terminó exhausto y All For One consolidó su dominio sobre Shigaraki. Entonces, ¿qué pasará en el siguiente capítulo?

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ EL EPISODIO 8 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

El octavo episodio de la octava temporada de “My Hero Academia” se estrenará el sábado 22 de noviembre de 2025 en Japón, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, CEI, subcontinente indio y Sudeste Asiático.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 8 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

El octavo capítulo de la octava temporada de “My Hero Academia” se emitirá en simultáneo en Crunchyroll, por tanto, para disfrutarla debes tener una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENARÁ EL EPISODIO 8 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

Los capítulos de la última temporada de “My Hero Academia” se estrenan semanalmente en los siguientes horarios.

Países Horario Estados Unidos 2:30 a.m. (PT) / 5:30 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 3:30 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 4:30 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 5:30 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 6:30 a.m. España 11:30 p.m.

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 8 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

Aunque aún no se ha revelado la sinopsis oficial del octavo episodio de la octava y última temporada de “My Hero Academia”, sin duda se trata de un episodio emocionante, ya que la batalla de Deku y Shigaraki está en la recta final y tendrá consecuencias irreversibles para ambos.

Mientras Shigaraki alcanza su forma más poderosa, Deku ha perdido definitivamente el poder de One For All. No obstante, no se detiene y cuenta con el apoyo de los otros estudiantes de la clase 1-A, quienes unen fuerzas para enfrentar al enemigo.​

