Después del brutal enfrentamiento entre Deku (Izuku Midoriya) y Shigaraki, que fue completamente dominado por All For One, en el octavo episodio de la octava temporada de “My Hero Academia” (“Boku no Hīrō Akademia” en su idioma original), que obtuvo una excelente calificación, los fanáticos del popular anime están entusiasmados por los eventos del manga homónimo de Kōhei Horikoshi que se adaptarán en el noveno capítulo. ¿Cuándo se estrenará? ¿Cómo verlo?

En “Izuku Midoriya Rising” (8x08), luego de que All For One se apoderó del cuerpo de Shigaraki, los héroes lucharon como un gran equipo para derrotarlo. Todos los héroes restantes que pueden luchar, incluyendo a Aizawa y la Clase 1-A, llegaron para ayudar a Deku a través de portales de teletransportación.

Tras el golpe de Deku, el vestigio de All For One empezó a derrumbarse y quedó expuesto su verdadera cara: un villano desesperado que intentaba aferrarse a la vida y a su legado a cualquier precio. Entonces, ¿qué pasará en el siguiente capítulo de “My Hero Academia”?

La batalla entre Izuku Midoriya y Shigaraki ha terminado, pero los protagonistas aún deben lidiar con las consecuencias en la octava y última temporada de "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ EL EPISODIO 9 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

El noveno episodio de la octava temporada de “My Hero Academia” se estrenará el sábado 29 de noviembre de 2025 en Japón, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, CEI, subcontinente indio y Sudeste Asiático.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 9 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

El noveno capítulo de la octava temporada de “My Hero Academia” se emitirá en simultáneo en Crunchyroll, por tanto, para disfrutarla debes tener una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENÓ EL EPISODIO 9 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

Los capítulos de la última temporada de “My Hero Academia” se estrenan semanalmente en los siguientes horarios.

Países Horario Estados Unidos 2:30 a.m. (PT) / 5:30 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 3:30 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 4:30 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 5:30 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 6:30 a.m. España 11:30 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 8 DE “MY HERO ACADEMIA”

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 9 DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8?

Aunque aún no se ha revelado la sinopsis oficial del noveno episodio de la octava y última temporada de “My Hero Academia”, es evidente que la historia pasará a la consecuencias de la guerra. La batalla ha terminado y los protagonistas consiguieron la victoria, pero no han salido ilesos.

El nuevo capítulos mostrará el estado en que se encuentran los personajes principales. Las consecuencias físicas y emocionales para Deku, Bakugo, Endeavor, la familia Todoroki y el resto de la sociedad heroica.

Los protagonistas se recuperan de sus heridas en el noveno episodio de la octava y última temporada de "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

