Por el cumpleaños de Izuku Midoriya, el estudio Bones anunció la fecha de estreno de la octava y última temporada de “My Hero Academia”.

¿Cuándo será estrenada? El estudio reveló el 15 de julio que los últimos episodios de anime comenzarán a emitirse el sábado 4 de octubre por Crunchyroll.

“Hoy, 15 de julio, se conmemora el cumpleaños de Izuku Midoriya, también conocido como ‘Deku’, el querido protagonista de ‘My Hero Academia’. Para celebrar este día especial, se acaba de revelar la key visual de la TEMPORADA FINAL de ‘My Hero Academia’. El esperado anime se estrenará en Crunchyroll el 4 de octubre ”.

La octava será la última temporada de "My Hero Academia" (Foto: Bones)

¿Qué pasará en la última temporada? La octava entrega de “My Hero Academia” continuará y cerrará la batalla entre Midoriya y Shigaraki, además de mostrar la suerte de All Might, que al final de la anterior temporada intentaba detener a All For One.

¿Cuántos episodios tendrá? Bones no ha compartido todavía el conteo final de capítulos, pero se espera que sean 12 o 13.

¿Realmente será la última temporada de “My Hero Academia”? Sí, aunque la franquicia tiene el futuro asegurado. El spin-off “My Hero Academia: Vigilantes” tendrá otra temporada. Además, podría haber otra película sobre la Clase 1-A.

Deku comenzó a pelear con Shigaraki al final de la séptima temporada (Foto: My Hero Academia / Bones)

EL REGRESO DE KOHEI HORIKOSHI

Durante la Anime Expo 2025, el creador de “My Hero Academia”, Kohei Horikoshi, contó que desde que terminó el manga, ha podido colaborar más activamente con el estudio para terminar adecuadamente el anime. Según explicó, incluso dibujó nuevas escenas que no fueron parte de la historia original.

También en los últimos meses, Horikoshi agregó al final del manga algunas escenas post-créditos que revelaron el futuro de los personajes del shonen.

¿CÓMO VER “MY HERO ACADEMIA”?

“My Hero Academia” está disponible en Crunchyroll. Es decir, para acceder al anime solo necesitas estar suscrito a la plataforma de streaming, que al menos en Estados Unidos cuesta desde US$7.99 al mes.