Los fans de “My Hero Academia” (en su idioma original: “Boku no Hero Academia“)—que han esperado pacientemente para ver el desenlace completo del anime en Netflix—pueden empezar la cuenta regresiva. Y es que la famosa plataforma de streaming ha confirmado que la octava y última temporada de la serie estará disponible a nivel global a partir de abril del 2026... lo que ha generado una ola de entusiasmo entre la comunidad otaku. ¿Quieres saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la entrega final del anime se emitió—entre octubre y diciembre del 2025—a través de Crunchyroll, plataforma que tuvo la licencia de transmisión simultánea.

De hecho, los episodios de la temporada 8 ya estaban disponibles en Netflix desde el año pasado, pero exclusivamente para la región de Asia. Es decir, con este próximo lanzamiento global, la barrera geográfica quedará atrás.

Antes de continuar, mira el tráiler de “My Hero Academia” - Final Season:

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA FINAL DE “MY HERO ACADEMIA” EN NETFLIX?

A través de la cuenta oficial @NetflixAnime en X, la plataforma confirmó que sus suscriptores podrán disfrutar de los 11 capítulos que conforman esta última entrega de la producción desde el miércoles 1 de abril del 2026 .

Así, tendrán la posibilidad de acceder a la adaptación de la esperadísima conclusión del manga original de Kōhei Horikoshi.

Cabe resaltar que Netflix ya cuenta—en su catálogo—con las primeras temporadas de la serie, por lo que los nuevos espectadores también pueden iniciar el viaje completo de Deku.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA FINAL DE “MY HERO ACADEMIA” EN NETFLIX?

Para disfrutar de la temporada 8 de “My Hero Academia” sin problemas, tan solo asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming de la “N” roja desde su día de lanzamiento.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA FINAL DE “MY HERO ACADEMIA”?

La octava temporada de la ficción retoma las batallas decisivas entre héroes y villanos que definen el destino del mundo en la serie.

De esta manera, el enfrentamiento entre All Might y un rejuvenecido All For One, así como la pelea entre Izuku “Deku” Midoriya y Tomura Shigaraki, son los ejes centrales de estos episodios que cierran la historia principal.

El póster de la temporada final de "My Hero Academia", anime que adapta el manga homónimo de Kōhei Horikoshi (Foto: Bones Film)

