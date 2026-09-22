Si eres seguidor de “My Hero Academia”, ya puedes ir marcando el calendario para el 2027. Y es que el popular anime de Crunchyroll anunció el evento que cerrará su décimo aniversario y se presenta, nada menos, como el más grande en toda la historia de la franquicia. Así, los fans podrán despedirse de uno de los universos shonen más influyentes de la última década por todo lo alto, rindiéndole un sincero homenaje a Deku, Bakugo y compañía. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que este evento forma parte del proyecto “My Hero Academia: The Animation - 10th Anniversary”, que—a lo largo del 2026—ha ido sumando sorpresas para los fans.

Entre ellas, se incluye el episodio epílogo “More”, centrado en la vida adulta de Deku como héroe profesional.

Además, se lanzó el cortometraje “I Am a Hero Too”, el cual nos ofreció un vistazo al futuro de los personajes.

¿QUÉ ES LA “MY HERO ACADEMIA ULTRA EXPO”?

De acuerdo con su web oficial, la “My Hero Academia Ultra Expo” es el evento más grande en la historia del anime sobre Deku.

En ese sentido, se ha anunciado que contará con una importante zona de exhibición y otra dedicada a la programación en vivo.

Por si fuera poco, reunirá contenidos especiales “Plus Ultra”, con el fin de agradecerle a la fanaticada por su fidelidad durante estos diez años.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ LA “MY HERO ACADEMIA ULTRA EXPO”?

El evento se llevará a cabo el sábado 17 y el domingo 18 de abril del 2027, en el recinto Makuhari Messe, en la prefectura de Chiba, Japón.

Y mientras la zona de exhibición ocupará los pabellones 2 y 3, la programación en vivo se desarrollará en el Event Hall del mismo recinto.

Cabe resaltar que el Makuhari Messe es un local ya conocido por los fans del anime, pues ahí se realiza el Jump Festa cada año.

¿QUÉ MÁS SE SABE SOBRE LA “MY HERO ACADEMIA ULTRA EXPO”?

Hasta el momento, la organización detrás de la “My Hero Academia Ultra Expo” no ha revelado el programa completo, los invitados confirmados ni la información de entradas.

Y es que todos esos detalles se anunciarán recién a inicios de octubre del 2026.

Por lo tanto, para no perderte ninguna actualización sobre el evento, asegúrate de seguir sus redes sociales oficiales.

Este es un evento organizado para conmemorar y coronar de manera definitiva el proyecto por el 10° aniversario del anime "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

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