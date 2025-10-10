A lo largo de los años, el anime “My Hero Academia” había mantenido en secreto la apariencia de Toru Hagakure (Invisible Girl), dado que la heroína se caracteriza por su invisibilidad. Sin embargo, en el episodio de estreno de la temporada 8, la producción decidió levantar el velo del misterio y, por fin, hemos podido ver cuál es el verdadero aspecto del personaje.

Vale precisar que la adaptación del manga de Kōhei Horikoshi culmina con su octava entrega, la cual retoma la historia que dejó la temporada 7.

En ese contexto, mientras algunos villanos necesitaban ser derrotados, Toru y Yuga Aoyama trabajaron juntas... lo que nos permitió conocer la apariencia real de la ‘Chica invisible’.

LA REVELACIÓN DE LA VERDADERA APARIENCIA DE TORU HAGAKURE EN “MY HERO ACADEMIA”

En el capítulo 08x01 del anime de Crunchyroll, titulado "Toshinori Yagi: Rising Origin“, Aoyama tenía la intención de acabar con Kunieda, así que cargó su láser de ombligo y comenzó a dispararlo al azar.

Sin embargo, pronto se muestra que Toru Hagakure había saltado detrás del villano y fue capaz de reunir todos los láseres de Aoyama para golpear a Kunieda con una explosión más poderosa.

De esta manera, el villano es derrotado, pero la refracción de la luz provoca un cortocircuito en la propia peculiaridad de la ‘Invisible Girl’.

Entonces, la escena post-créditos nos revela la apariencia de la chica (y claro, el hecho de que estaba desnuda para evitar ser detectada).

En "My Hero Academia", el Quirk de Toru Hagakure es la invisibilidad. Esta le permite a su cuerpo ser completamente invisible, al refractar y manipular la luz que pasa a través de él (Foto: Bones Film)

¿QUÉ SIGNIFICA LA REVELACIÓN DE LA APARIENCIA DE TORU HAGAKURE PARA “MY HERO ACADEMIA”?

Según portales como ComicBook, el fin del misterio alrededor del aspecto de Toru Hagakure implica que su tiempo como centro de atención en la serie estaría llegando a su fin.

Y es que, mientras “My Hero Academia” se acerca a su gran desenlace, cada vez hay menos tiempo para que cada uno de los personajes tengan un momento especial en la historia.

Antes de revelarse su apariencia, Toru Hagakure de "My Hero Academia" solo era identificable a través de los objetos que llevaba o vestía, como su uniforme escolar (Foto: Bones Film)

¿CÓMO VER “MY HERO ACADEMIA”?

El anime está incluido en el catálogo de Crunchyroll. Por lo tanto, para disfrutarlo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

¿QUIÉN ES EXACTAMENTE TORU HAGAKURE?

Toru Hagakure es presentada en “My Hero Academia” como una estudiante de la Clase 1-A de la Academia U.A. cuyo Quirk le permite ser completamente invisible al refractar la luz que incide sobre su cuerpo, fenómeno que evoluciona hasta cegar momentáneamente a sus adversarios.

Con una estatura de 1,52 m, su presencia solo se delata por su uniforme y accesorios, ya que carece de rasgos visibles.

De personalidad alegre y algo ansiosa en situaciones sociales, Toru equilibra la tensión de sus compañeros con su optimismo y humor.

