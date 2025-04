Aunque la historia de Izuku Midoriya y sus amigos se acerca a su final, el universo de “My Hero Academia” se amplía con la precuela “My Hero Academia: Vigilantes” (“Vigilante: Boku no Hero Academia Illegals” en su idioma original), basada es el manga de superhéroes escrito por Hideyuki Furuhashi e ilustrado por Betten Court. La nueva serie se ambienta cinco años antes del drama principal y presenta a un nuevo personaje, Koichi Haimawari. ¿Cuándo se estrenará? ¿Cuántos episodios tendrá? ¿Quiénes conforman el elenco de voces?

Kenichi Suzuki (“JoJo’s Bizarre Adventure”) se encarga de dirigir la adaptación al anime en Bones, con adaptación de Yosuke Kuroda (“My Hero Academia”), diseño de personajes de Takahiko Yoshida (“Cells at Work!”) y música compuesta por Yuki Hayashi, Shogo Yamashira y Yuki Furuhashi.

“My Hero Academia: Vigilantes” cuenta con un elenco de voces principal conformado por Shūichirō Umeda (conocido por su papel como Saybil en “The Dawn of the Witch”), Ikumi Hasegawa, Yasuhiro Mamiya, Kenta Miyake y Junichi Suwabe.

Koichi, el protagonista del "My Hero Academia: Vigilantes", tiene el don del deslizamiento (Foto: Bones Film)

¿CÓMO VER “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES”?

“My Hero Academia: Vigilantes” se estrenará el lunes 7 de abril de 2025 a las 23:00 JST, 10:00 EST y 7:00 PT, exclusivamente en Crunchyroll, que está disponible en América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, CEI, subcontinente indio y Sudeste Asiático.

Por lo tanto, para ver la precuela de “My Hero Academia” solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming

¿A QUÉ HORA VER “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES” POR PAÍS?

Estados Unidos: 10:00 a.m. (ET)

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 8:00 a.m.

Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 9:00 a.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 10:00 a.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay: 11:00 a.m.

España: 4:00 p.m.

TRÁILER DE “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES”

¿DE QUÉ TRATA “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, en “My Hero Academia: Vigilantes”, “Koichi Haimawari es un estudiante universitario aburrido que aspira a ser héroe, pero ha renunciado a su sueño. Aunque el 80% de la población mundial posee poderes sobrehumanos llamados Dones, pocos son elegidos para convertirse en héroes y proteger a la gente. Todo cambia para Koichi cuando él y Pop Step son salvados por el justiciero Knuckleduster y son reclutados para convertirse en justicieros”.

Por lo que he visto en el tráiler, Koichi es una persona servicial y un gran fan de All-Might, además comparte algunas similitudes con Deku. Cuando no es aceptado como héroe profesional, se convierte en un justiciero. Además, se revela que aparecerán personajes antiguos.

ACTORES Y PERSONAJES DE “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES”

Jun’ichi Suwabe como Eraserhead

Kenta Miyake como All Might

Yasuhiro Mamiya como Iwao Oguro

Shûichirô Umeda como Koichi Haimawari

Ikumi Hasegawa como Kazuho Haneyama

Hiroyuki Yoshino como Present Mic

Akeno Watanabe como Midnight

Masamichi Kitada como Ingenium

All Might también es parte del anime precuela "My Hero Academia: Vigilantes" (Foto: Bones Film)