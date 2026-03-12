Izuku Midoriya acaba de “colarse” en el anime “My Hero Academia: Vigilantes” y los fans no han tardado en celebrarlo. Y es que el pequeño Deku aparece brevemente— junto a su madre, Inko—en el capítulo 10 de la temporada 2, titulado “Zero Hour” (en español: “Hora cero“). Así, para quienes siguen el spin-off como complemento del shonen principal, el guiño ha sido un absoluto regalo. ¿Lo notaste? ¿Te da curiosidad volver a disfrutarlo? ¿O quizá no tenías ni idea de lo que ocurrió? Pues, en las siguientes líneas, te explico todo lo que debes saber sobre el cameo.

Vale precisar que la segunda entrega de la producción profundiza en personajes secundarios, como Captain Celebrity, Fat Gum y Eraser Head.

De esta manera, se exploran dilemas como la responsabilidad y la fama en un mundo saturado de héroes profesionales.

Antes de continuar, mira el tráiler de “My Hero Academia: Vigilantes” - Temporada 2:

¿CÓMO ES EL CAMEO DE DEKU EN “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES”?

El cameo de Deku se sitúa en medio de las multitudes que hacen cola para entrar al Sky Egg, en la parte del episodio en la que el evento de homenaje a Captain Celebrity reúne a héroes, civiles y fans.

Allí, en un plano entre la gente, se puede distinguir a un niño de cabello rizado verde con una chaqueta azul decorada con estrellas, tomado de la mano de una mujer que coincide con el diseño de Inko Midoriya.

Y sí, no tiene diálogo ni interacción directa con Koichi o Pop☆Step, pero basta un segundo en pantalla para que los espectadores lo reconozcan.

Una versión joven de Izuku Midoriya hace una aparición especial del anime spin-off "My Hero Academia: Vigilantes" (Foto: Bones Film)

¿CÓMO ENCAJA ESTE CAMEO EN LA CRONOLOGÍA DE “MY HERO ACADEMIA”?

Como muchos sabemos, el anime de “Vigilantes” está ambientado unos cinco años antes del inicio de la historia de Deku en “My Hero Academia”, cuando Koichi Haimawari actúa como vigilante en las calles de Naruhata.

En ese momento, Izuku todavía es un niño sin Don reconocido que idolatra a All Might desde lejos, por lo que tiene sentido que solo aparezca como un fan más y no como protagonista.

Asimismo, el arco del Sky Egg se desarrolla en Tokio, la misma ciudad en la que vive la familia Midoriya, lo que refuerza la coherencia del guiño.

