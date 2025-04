Como antesala al comienzo del final de “My Hero Academia”, ya puedes ver en Crunchyroll “My Hero Academia: Vigilantes”, el spin-off que no solo cuenta una historia anterior a las aventuras de Izuku Midoriya, sino que llena algunos vacíos dejados por la serie principal.

Desarrollado por el mismo estudio Bones a partir del manga del mismo nombre, “My Hero Academia: Vigilantes” está ambientada cinco años antes del ingreso de Izuku a la Academia U.A., cuando All Might todavía podía usar libremente sus poderes. El anime sigue a Koichi Haimawari, un estudiante universitario que nunca pudo convertirse en héroe profesional, debido a que su don no es considerado lo suficientemente atractivo para el oficio, pero que, sin embargo, es reclutado por un curioso vigilante para combatir el crimen al margen de la ley.

La precuela fue estrenada el 7 de abril y desde entonces, Crunchyroll está estrenando un capítulo a la semana, hasta el 30 de junio, con la participación de algunos conocidos personajes de “My Hero Academia”, sobre todo de Shota Aizawa, el héroe al que probablemente conoces como Eraser Head.

ERASER HEAD ES CLAVE EN “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES”

Además del mismo All Might, el primer episodio de “My Hero Academia:Vigilantes” dejó ver, en los últimos minutos, a Eraser Head, lejos de sus funciones en la Academia U.A., donde actualmente es el tutor de la Clase 1-A.

Con su ya conocido atuendo de héroe, Eraser Head detiene a Knuckleduster, el nuevo compañero de Koichi, cuando intenta interrogar a un transeúnte, y de esa forma se convierte en el primer héroe con el que interactúa el grupo.

Eraser Head aparece al final del primer capítulo de "My Hero Academia: Vigilantes" (Foto: Bones)

Tanto Koichi Haimawari, que pronto se hará llamar The Crawler, como Knuckleduster, están investigando el origen de una misteriosa droga que potencia los dones de las personas que la consumen, a cambio de un vórtice de descontrol que puede poner en peligro al país entero. Sin saberlo todavía, Eraser Head se volverá uno de sus principales aliados.

No solo es profesor

A lo largo de “My Hero Academia”, el rol de Shota Aizawa se ha limitado al del profesor que instruye y defiende a los estudiantes de la Academia U.A. Si bien ha protagonizado peleas espectaculares, además de haber participado en la ofensiva contra All For One y Shigaraki, por lo general se ha mantenido en la retaguardia. Eso cambia en “Vigilantes”.

Eraser Head es liberado en las calles en esta precuela de “My Hero Academia”, donde se vuelve el guía de los vigilantes, por más que no esté de acuerdo del todo con sus actividades, aunque entiende que a veces es necesario romper las reglas.

El profesor de Deku se vuelve aliado del grupo de vigilantes en el nuevo spin-off de "My Hero Academia" (Foto: Bones)

El mejor amigo de Present Mic es un héroe en todo su esplendor en “My Hero Academia: Vigilantes”, explorando una faceta que la serie original apenas había cubierto. Además, su participación en el spin-off incluye un ingrediente especial: Kurogiri.

Más adelante, el nuevo anime abordará el origen del Nomu creado a partir del cadáver de Oboro Shirakumo, el amigo desaparecido de Eraser Head y Present Mic.

¿CÓMO VER “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES”?

“My Hero Academia: Vigilantes” está disponible en Crunchyroll, con un episodio de estreno cada lunes desde las 8:15 am (hora del Pacífico).

Para acceder a Crunchyroll solo necesitas una suscripción, que al menos en el Perú cuesta desde S/15 mensuales.