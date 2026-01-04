“My Hero Academia: Vigilantes” (o "Vigilante: Boku no Hero Academia Illegals“) regresa a Crunchyroll. Y es que el anime estrena su esperada temporada 2, la cual seguirá profundizando en el lado más oscuro y realista del universo de héroes creado por Kōhei Horikoshi. Así, ¿quieres ser uno de los primeros en disfrutar de este retorno? Entonces, sigue adelante con tu lectura. Aquí te presento la fecha de estreno, hora y link para ver el episodio 1 de la segunda entrega de la producción. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que “My Hero Academia: Vigilantes 2” seguirá profundizando en la historia del protagonista Koichi Haimawari, así como en el pasado de figuras como Shota Aizawa (Eraserhead), Hizashi Yamada (Present Mic) y Oboro Shirakumo.

Además, se ha confirmado la incorporación de Kana Ueda como la voz de Monika Kaniyashiki, mientras que Kazuyuki Okitsu interpretará a una versión más joven de Fat Gum, el héroe profesional que aparece en la serie principal.

Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 2:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1 DE “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES” - TEMPORADA 2?

La segunda entrega de “My Hero Academia: Vigilantes” se estrena el lunes 5 de enero del 2026, fecha que te recomiendo anotar en tu calendario.

Tal como te puedes imaginar, la transmisión original será en la televisión japonesa, pero se ha confirmado que el lanzamiento ocurrirá el mismo día para el público de Latinoamérica y España.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1 DE “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES” - TEMPORADA 2?

El primer episodio de “My Hero Academia: Vigilantes 2” llega a Japón exactamente a las 10:00 p.m. (JST).

A continuación, revisa la conversión horaria aproximada según cada país:

Países Horario Estados Unidos 5:00 a.m. (PT) / 8:00 a.m. (ET) del lunes 5 de enero México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 a.m. del lunes 5 de enero Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 a.m. del lunes 5 de enero Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 a.m. del lunes 5 de enero Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 a.m. del lunes 5 de enero España 2:00 p.m. del lunes 5 de enero

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1 DE “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES” - TEMPORADA 2?

La segunda temporada de “My Hero Academia: Vigilantes” es una producción exclusiva de Crunchyroll en toda Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente y diversas regiones de Asia.

Por lo tanto, para disfrutar del anime sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Con eso en consideración, puedes ingresar al LINK OFICIAL del show televisivo.

En el anime "My Hero Academia: Vigilantes", Kazuho Haneyama es más conocida por su identidad de justiciera y artista callejera Pop☆Step (Foto: Bones Film)

