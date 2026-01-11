Si eres seguidor de “My Hero Academia: Vigilantes” (o “Vigilante: Boku no Hero Academia Illegals“) y estás ansioso por seguir disfrutando de las aventuras de Koichi Haimawari, Pop☆Step y Knuckleduster en pantalla, seguro te interesará saber que la espera está por terminar. Así, en las siguientes líneas, te cuento cuál es la fecha de estreno, la hora confirmada y el link para ver el episodio 2 de la temporada 2 del anime de Crunchyroll... el cual promete intensificar la trama de la producción. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que este nuevo capítulo, identificado como el episodio 15 en la numeración global de la serie, presenta a Número 6.

También conocido como Rokuro Nomura o Scarred Man, él es uno de los villanos más problemáticos de la historia y reemplaza a Hachisuka Kuin como el antagonista principal de la temporada.

Antes de continuar, mira el tráiler de “My Hero Academia: Vigilantes 2”:

Asimismo, disfruta del opening de la temporada:

Además, dale un vistazo a su ending:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 2 DE “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES” - TEMPORADA 2?

El episodio, titulado “Crabtastic Rampage!” (o “Kanikani Dai Bōsō ya!“), está dirigido por Daisuke Inoue y se estrena el lunes 12 de enero del 2026.

Por lo tanto, supone una estupenda alternativa para iniciar la semana con una buena dosis de acción, aventuras y comedia.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 2 DE “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES” - TEMPORADA 2?

Si bien el capítulo 2 de la temporada 2 de “My Hero Academia: Vigilantes” se transmite originalmente en Japón a las 10:00 p.m. (JST), el horario se ajusta a nivel internacional según la siguiente tabla:

Países Horario Estados Unidos 6:00 a.m. (PT) / 9:00 a.m. (ET) del lunes 12 de enero México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 a.m. del lunes 12 de enero Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 a.m. del lunes 12 de enero Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 a.m. del lunes 12 de enero Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 a.m. del lunes 12 de enero España 3:00 p.m. del lunes 12 de enero

¿CÓMO VER EL EPISODIO 2 DE “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES” - TEMPORADA 2?

La plataforma oficial para ver la segunda entrega de anime fuera de tierras japonesas es Crunchyroll.

En ese sentido, para acceder al contenido sin restricciones, recuerda que es necesario contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

EL CALENDARIO DE LOS SIGUIENTES EPISODIOS DE “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES” - TEMPORADA 2

A continuación, repasa la fecha de lanzamiento de los próximos episodios de “My Hero Academia: Vigilantes”:

Episodio 3: lunes 19 de enero del 2026

lunes 19 de enero del 2026 Episodio 4: lunes 26 de enero del 2026

lunes 26 de enero del 2026 Episodio 5: lunes 2 de febrero del 2026

lunes 2 de febrero del 2026 Episodio 6: lunes 9 de febrero del 2026

lunes 9 de febrero del 2026 Episodio 7: lunes 16 de febrero del 2026

lunes 16 de febrero del 2026 Episodio 8: lunes 23 de febrero del 2026

lunes 23 de febrero del 2026 Episodio 9: lunes 2 de marzo del 2026

lunes 2 de marzo del 2026 Episodio 10: lunes 9 de marzo del 2026

lunes 9 de marzo del 2026 Episodio 11: lunes 16 de marzo del 2026

lunes 16 de marzo del 2026 Episodio 12: lunes 23 de marzo del 2026

lunes 23 de marzo del 2026 Episodio 13 (Final de temporada): lunes 30 de marzo del 2026

Kazuho Haneyama, también conocida como Pop☆Step, es uno de los personajes principales del anime "My Hero Academia: Vigilantes" (Foto: Bones Film)

