Los fans de “My Hero Academia” (o “Boku no Hero Academia“) están en una época crucial. Y es que mientras el anime principal se prepara para concluir, la franquicia tiene planes para extenderse y mantener viva la llama del heroísmo. ¿Cómo? Pues, Crunchyroll ha confirmado que el spin-off “My Hero Academia: Vigilantes” regresa con una segunda temporada... que ya tiene fecha de estreno oficial.

Vale precisar que esta producción derivada forma parte del universo creado por el mangaka Kōhei Horikoshi y nos sitúa temporalmente antes del inicio de la historia principal.

Así, seguimos a Koichi Haimawari, un joven que no logró convertirse en un héroe oficial, por lo que utiliza su modesta peculiaridad para hacer buenas acciones en su tiempo libre.​

Sin embargo, un encuentro fatídico con algunos matones locales lo lleva a unirse con otros dos héroes improbables.

Y si bien ninguno de ellos sabe realmente lo que está haciendo, tienen el coraje para intentarlo.

Sea como sea, las circunstancias hacen que nuestros protagonistas pronto descubran que luchar contra el mal requiere más que solo ser valiente.

Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 2 de “My Hero Academia: Vigilantes”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES”?

Durante el evento especial “TV Anime My Hero Academia & Vigilante: My Hero Academia Illegals - Special Talk Show”, celebrado en el Tokyo Comic Con el domingo 7 de diciembre del 2025, se reveló la fecha de lanzamiento de la segunda entrega del anime basado en el manga spin-off de Hideyuki Furuhashi y Betten Court.

En ese sentido, se confirmó que el día elegido es el lunes 5 de enero del 2026 , con un estreno establecido a las 10:00 p.m. vía Tokyo MX.

Cabe resaltar que, para los fans en Estados Unidos y otros territorios internacionales, Crunchyroll es la plataforma exclusiva que transmitirá los nuevos episodios, siguiendo con la distribución que inició en la primera temporada.

LAS NUEVAS CANCIONES DE “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES”

Respecto a la música de la segunda entrega de “My Hero Academia: Vigilantes”, Surii interpreta el tema de apertura titulado “Catch”.

Por otro lado, la banda shytaupe está a cargo del tema de cierre “Miss You”.

EL ELENCO DE VOZ DE “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES”

Para alegría de los fans, el trío protagonista de la historia regresa en la temporada 2 del anime con los mismos actores de doblaje:

Shuichiro Umeda como Koichi Haimawari

como Koichi Haimawari Ikumi Hasegawa como Pop☆Step

como Pop☆Step Yasuhiro Mamiya como Knuckleduster

A ellos se le suman:

Kana Ueda como Monika Kaniyashiki , un nuevo personaje que se presenta como una ‘idol’, pero cuya verdadera identidad es un misterio

, un nuevo personaje que se presenta como una ‘idol’, pero cuya verdadera identidad es un misterio Kazuyuki Okitsu como una versión más joven de Fat Gum

Recuerda que si quieres saber más sobre “My Hero Academia: Vigilantes”, puedes acceder a la web oficial del show televisivo.

En el universo "My Hero Academia", los vigilantes son personas con corazón de héroe pero con reputación de villanos, utilizando sus poderes sin la aprobación oficial de la sociedad (Foto: Bones Film)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí