Es oficial. “My Hero Academia: Vigilantes” (o “Vigilante: Boku no Hero Academia Illegals“) regresó a Crunchyroll con su esperada segunda temporada. Así, si eres de aquellos fans que quieren seguir—semana a semana—los nuevos capítulos, aquí te presento la guía completa de episodios... con fechas, horarios específicos para cada país y toda la información clave sobre esta nueva entrega que promete profundizar en momentos clave del universo original de Kôhei Horikoshi. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que este anime spin-off se desarrolla antes de los eventos de la serie principal, “My Hero Academia”.

De esta manera, la producción continúa explorando el lado menos convencional del mundo de los héroes a través de las aventuras de Koichi Haimawari, el estudiante universitario que opera como vigilante sin licencia oficial.

Además, en esta tanda de episodios, se ha confirmado que Kana Ueda le presta su voz a Monika Kaniyashiki, mientras que Kazuyuki Okitsu interpreta a una versión más joven de Fat Gum, el héroe profesional que los fans de la franquicia reconocen bien.

GUÍA DE EPISODIOS DE “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES” - TEMPORADA 2

​La segunda entrega del anime se compone de 13 episodios en total, los cuales están programados para estrenarse entre enero y marzo del 2026.

Calendario de estreno de la temporada 2 de “My Hero Academia: Vigilantes”:

Episodio 1: lunes 5 de enero del 2026

Episodio 2: lunes 12 de enero del 2026

Episodio 3: lunes 19 de enero del 2026

Episodio 4: lunes 26 de enero del 2026

Episodio 5: lunes 2 de febrero del 2026

Episodio 6: lunes 9 de febrero del 2026

Episodio 7: lunes 16 de febrero del 2026

Episodio 8: lunes 23 de febrero del 2026

Episodio 9: lunes 2 de marzo del 2026

Episodio 10: lunes 9 de marzo del 2026

Episodio 11: lunes 16 de marzo del 2026

Episodio 12: lunes 23 de marzo del 2026

Episodio 13: lunes 30 de marzo del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES” - TEMPORADA 2?

Los episodios de la segunda temporada de “My Hero Academia: Vigilantes” se emiten originalmente en la televisión japonesa a las 10:00 p.m. (JST).

Por lo tanto, considerando el cambio horario, así quedaría la programación para el público internacional:

Países Horario Estados Unidos 5:00 a.m. (PT) / 8:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 a.m. España 2:00 p.m.

NOTA: Es importante destacar que estos horarios son referenciales y pueden variar en la práctica.

El primer episodio de la temporada, por ejemplo, llegó al streaming aproximadamente una hora más tarde de lo establecido en la lista.

¿CÓMO VER “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES” - TEMPORADA 2?

La segunda entrega de “My Hero Academia: Vigilantes” es una producción exclusiva de Crunchyroll en toda Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente y diversas regiones de Asia.

Entonces, para acceder a los episodios sin restricciones, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Taishiro Toyomitsu es más conocido por su nombre de héroe profesional, Fat Gum. Aquí en una escena de la segunda temporada del anime "My Hero Academia: Vigilantes" (Foto: Bones Film)

