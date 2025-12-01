Los fans de “My Hero Academia” no se quedarán desamparados cuando termine la serie principal. Y es que el anime derivado “My Hero Academia: Vigilantes” (en su idioma original: "Vigilante: Boku no Hero Academia Illegals“) ya tiene confirmada su temporada 2. ¿Te gustaría conocer más detalles sobre su regreso a las pantallas? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que el anime de Crunchyroll adapta el manga escrito por Hideyuki Furuhashi y dibujado por Betten Court (un spin-off oficial ambientado antes de la historia principal de Kōhei Horikoshi).

Este se centra en Koichi Haimawari, un chico que no pudo llegar a convertirse en un héroe oficial, por lo que usa su modesta peculiaridad para hacer buenas acciones en su tiempo libre.

Es decir, como no logra entrar al sistema oficial de héroes, él decide ayudar por su cuenta en las calles.​

Sin embargo, tras un encuentro con unos maleantes, el muchacho termina formando equipo con otros dos inadaptados y juntos descubren que—para combatir el mal—se necesita algo más que valentía.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES”?

Si bien la temporada 2 de “My Hero Academia: Vigilantes” todavía no tiene fecha exacta de estreno oficial, se sabe que llegará a las pantallas en enero del 2026.

Por lo tanto, cuando se lancen los próximos episodios del anime, podrás verlos a través de Crunchyroll (recuerda contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming).

LOS ACTORES DE VOZ QUE VUELVEN EN LA TEMPORADA 2 DE “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES”

Tal como te puedes imaginar, el trío protagonista regresa en la segunda entrega de la producción con sus mismos actores de doblaje:

Shuichiro Umeda como Koichi Haimawari

como Koichi Haimawari Ikumi Hasegawa como Pop☆Step

como Pop☆Step Yasuhiro Mamiya como Knuckleduster

¿QUÉ MÁS SE HA ANUNCIADO SOBRE LA TEMPORADA 2 DE “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES”?

La campaña de promoción de la temporada 2 de “My Hero Academia: Vigilantes” incluye un comercial colaborativo con la última entrega de “My Hero Academia”.

En el clip, se cruzan escenas emblemáticas de Deku y Bakugo con nuevas imágenes de Koichi y compañía.​

Además, durante el Tokyo Comic Con 2025, exactamente el domingo 7 de diciembre, se celebrará un evento especial titulado “‘Hiroaka’ × ‘Vigilante’ Special Talk Show” con la participación de Daiki Yamashita (voz de Izuku Midoriya) y Shuichiro Umeda (voz de Koichi).

Allí, se espera el lanzamiento de un nuevo tráiler y el póster clave de la segunda temporada de la ficción.

A través de sus aventuras, los protagonistas del anime "My Hero Academia: Vigilantes"﻿ aprenden que la valentía no es suficiente para luchar contra el mal y que el peligro real es más complejo de lo que imaginaban (Foto: Bones Film)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí