La segunda temporada de “My Hero Academia: Vigilantes”, que se estrena el 5 de enero de 2026, se ambienta después de los eventos de la primera entrega, que incluyen el conflicto con la Reina Parásito y el rescate de de Tamao, la hija de Knuckleduster, quien posteriormente, decide abandonar el grupo de vigilantes de Naruhata. Por lo tanto, Koichi y Pop Step quedan como vigilantes activos. Entonces, ¿qué aventuras les esperan en los nuevos episodios? ¿Qué arcos del manga escrito por Hideyuki Furuhashi e ilustrado por Betten Court se adaptarán?

A inicios de diciembre de 2025, se compartió un nuevo tráiler de los nuevos capítulos del spin-off de “My Hero Academia” (“Boku no Hīrō Akademia” en su idioma original). Además de la fecha de lanzamiento, incluye un avance de la canción de apertura de la nueva entrega, junto con un nuevo visual. El tema de apertura (opening) es “CATCH!!!” de THREEE, mientras que el tema de cierre (ending) es “Miss you” interpretado por shytaupe.

Al reparto de voces para la segunda temporada de “My Hero Academia: Vigilantes” se unen Kazuyuki Okitsu, quien regresa como una versión más joven de Fatgum, y Kana Ueda como la nueva heroína, Monika Kaniyashiki.

En la segunda temporada de "My Hero Academia: Vigilantes", Koichi comenzará a descubrir que su Quirk (Deslizamiento) es mucho más versátil de lo que pensaba (Foto: Bones Film)

¿QUÉ ARCOS DEL MANGA SE ADAPTAN EN LA TEMPORADA 2 DE “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES”?

Todo parece indicar que la segunda temporada de “My Hero Academia: Vigilantes” adaptará, al menos una parte, del arco más importante de toda la franquicia, Sky Egg, que se centra en un ataque terrorista durante una celebración en el edificio del mismo nombre. Se trata del evento central de los nuevos capítulos, y mostrará la colaboración entre vigilantes y héroes profesionales como All Might y Eraser Head.

El Arco de Sky Egg es considerado uno de los mejores de la franquicia y representa una gran oportunidad de crecimiento para Koichi. También es un momento importante para el Capitán Celebrity.

El nuevo tráiler de la segunda temporada de “My Hero Academia: Vigilantes” también revela que se adaptará el arco School Days del manga. Este arco se centra en el pasado de Aizawa (Eraser Head) en la U.A. junto a Yamada (Present Mic) y Oboro Shirakumo.

También han sido mencionados el Arco de Stendhal, que retoma la historia del misterioso vigilante asesino cuya ideología radical lo llevará a transformarse en el infame Stain, el Asesino de Héroes, y el Arco de Senpai, que explora el pasado de personajes conocidos de la UA.

Shota Aizawa es un héroe profesional, que además es el maestro a cargo de la Clase 1-A de la Academia U.A. (Foto: My Hero Academia: Vigilantes / Bones)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES”?

La segunda temporada de “My Hero Academia: Vigilantes” se estrenará el lunes 5 de enero de 2026. Aunque aún no se ha confirmado cuántos episodios tendrá esta entrega, es probable que repita el número de la primera temporada, 13.

ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES”

Shuichiro Umeda como Koichi Haimawari

Ikumi Hasegawa como Pop☆Step

Yasuhiro Mamiya como Knuckleduster

A ellos se le suman:

Kana Ueda como Monika Kaniyashiki

Kazuyuki Okitsu como una versión más joven de Fat Gum

