La segunda temporada de “My Hero Academia: Vigilantes”, spin-off que se ambientada años antes de Deku y narra la historia de Koichi Haimawari, un joven que usa su don para ayudar de forma ilegal (sin licencia) junto a un trío de inadaptados, terminó el 30 de marzo de 2026 después de 13 episodios, que se centraron principalmente en el Arco del Capitán Celebrity del manga escrito por Hideyuki Furuhashi e ilustrado por Betten Court y el inicio de la escalada de violencia provocada por la droga Trigger. Por lo tanto, los fans se preguntan si esta emocionante historia continuará en una tercera temporada.

En los primeros capítulos de la segunda entrega, Koichi y Pop se ven envueltos en un incidente cuando un traficante de Trigger libera a una horda de cangrejos robóticos descontrolados. Tsukauchi recurre a All Might en busca de consejo debido a que su investigación sobre la red Trigger no avanza como esperaba. Tras algunos problemas, se revela donde ha estado Knuckleduster.

El pasado de Knuckleduster se revela, incluyendo detalles sobre su conexión con el All For One y cómo perdió su don original. Cerca del final de la segunda temporada de “My Hero Academia: Vigilantes”, Koichi (The Crawler) demostró una evolución increíble de su Don. Entonces, ¿habrá temporada 3 del popular anime?

La tercera temporada de "My Hero Academia: Vigilantes" aún no está confirmada, así que todavía no tiene fecha de estreno (Foto: Bones Film)

“MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, no se ha confirmado una tercera temporada de “My Hero Academia: Vigilantes”, pero el último capítulo deja el camino preparado para una nueva tanda de episodios que continúen con la historia de Koichi Haimawari. Luego del salto temporal de dos años, el protagonista se prepara para su último año de universidad y a su graduación y menciona, “El verano de mi último año de universidad… ¡La última temporada de Crawler!”. ¿Qué significa?

Sin duda, se trata de una señal de que el anime probablemente volverá con una nueva temporada, pero ¿será la última? Aunque no se descarta esa posibilidad, aún hay mucho material original que adaptar, incluso si se confirma una tercera entrega. ¿La serie apostará por una trilogía de películas al estilo de “Demon Slayer: Infinity Castle”?

Considerando que la segunda temporada de “My Hero Academia: Vigilantes” adaptó un total de 36 capítulos del manga y la tercera podría adaptar una cantidad similar, aún se necesitaría una cuarta entrega para completar la historia.

Por lo pronto, quedan tres arcos más y unos 61 capítulos por adaptar. Además, se trata de momentos más intensos y oscuros, así que al menos restan dos temporadas más de este anime que funciona como una precuela perfecta de “My Hero Academia”.

Probablemente, las novedades se anuncien después del estreno del episodio adicional de “My Hero Academia”, se estrenará el 2 de mayo de 2026 y funcionará como epílogo definitivo, adaptando el capítulo 431 del manga para mostrar a Deku y la Clase 1-A ocho años después de su graduación.

Escena del cuarto capítulo de la segunda temporada de "My Hero Academia Vigilantes", que terminó el 30 de marzo (Foto: Studio Bones)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES”?

La segunda temporada de “My Hero Academia: Vigilantes” terminó el 30 de marzo de 2026 y los 13 episodios están disponibles en Crunchyroll.

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