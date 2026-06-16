Crunchyroll es la plataforma de streaming diseñada específicamente para fanáticos de la animación japonesa y ofrece la biblioteca de anime más grande del mundo. Por lo tanto, los animes más populares son parte de su catálogo y gracias a su función simulcast puedes ver los nuevos episodios subtitulados poco después de su estreno oficial en Japón. No obstante, cada cierto tiempo también anuncia lanzamientos en formatos para consumo doméstico (DVD, Blu-ray, descarga digital o catálogo On-Demand). En su nueva lista aparece “My Hero Academia: Vigilantes”.

Crunchyroll reveló su catálogo de lanzamientos en formato doméstico para septiembre de 2026, y además de la primera temporada de “My Hero Academia: Vigilantes”, que llega en Blu-ray el 8 de septiembre, destacan títulos como “Black Butler -Emerald Witch Arc-” y “Suzume”.

La cuarta temporada de “Black Butler”, anime de fantasía oscura, misterio y comedia basado en el manga escrito e ilustrado por Yana Toboso, también llega en Blu-ray el 1 de septiembre de 2026. Esta serie ambientada en la Inglaterra victoriana del siglo XIX sigue a Ciel Phantomhive, un aristócrata de 12 años que busca venganza contra quienes asesinaron a sus padres y destruyeron su hogar. Para lograrlo, vende su alma y realiza un pacto fáustico con un demonio, quien adopta la identidad de su impecable y letal mayordomo, Sebastian Michaelis.

La lista de Crunchyroll también incluye una edición SteelBook en 4K de “Suzume” de Makoto Shinkai. Esta película anime sigue a una joven de 17 años que descubre puertas mágicas en lugares abandonados de Japón. Al abrirlas, libera fuerzas sobrenaturales que causan terremotos catastróficos. Junto a un joven llamado Souta, emprende un viaje para cerrar las puertas y salvar al país.

La popular plataforma de streaming también indicó que los fanáticos ya pueden reservar todos los lanzamientos de septiembre.

LANZAMIENTOS EN FORMATO DOMÉSTICO DE CRUNCHYROLL EN SEPTIEMBRE DE 2026

1. Black Butler -Emerald Witch Arc- (Temporada 4)

Formato: Blu-ray

Características especiales:

Vídeos promocionales

Canciones de apertura y cierre sin texto

Artículos adicionales:

2 tarjetas de arte

Tarjeta O con acabado especial

Disponible a partir del 1 de septiembre de 2026 en Norteamérica.

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“Black Butler" es un anime de fantasía oscura, misterio y comedia negra ambientado en la Inglaterra victoriana del siglo XIX (Foto: A-1 Pictures)

2. My Hero Academia: Vigilantes - Temporada 1

Formato: Blu-ray

Características especiales:

Vídeos musicales

Vídeos promocionales

Canciones de apertura y cierre sin texto

Artículos adicionales:

Embalaje especial digipak + estuche deslizante

¡Incluye 4 tarjetas de arte!

Disponible a partir del 8 de septiembre de 2026 en Norteamérica.

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El Blu-ray de la primera temporada de "My Hero Academia: Vigilantes" se lanzará oficialmente en Norteamérica el 8 de septiembre de 2026 (Foto: Bones Film)

3. Our Last Crusade or the Rise of a New World - Temporada 2

Formato: Blu-ray

Características especiales:

Vídeos promocionales

Avances de episodios

Canciones de apertura y cierre sin texto

Disponible a partir del 8 de septiembre de 2026 en Norteamérica.

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4. Kaiju No. 8: Mission Recon

De acuerdo con la descripción de Crunchyroll, “en un mundo asolado por criaturas conocidas como Kaiju, Kafka Hibino aspiraba a unirse a la Fuerza de Defensa. Le prometió alistarse junto a su amiga de la infancia, Mina Ashiro. Pronto, la vida los separó. Mientras trabajaba limpiando tras las batallas contra Kaiju, Kafka conoció a Reno Ichikawa. La determinación de Reno por unirse a la Fuerza de Defensa reavivó la promesa de Kafka de unirse a Mina y proteger a la humanidad.”

Formato: Blu-ray (SteelBook)

Disponible a partir del 15 de septiembre de 2026 en Norteamérica.

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5. Suzume

Formato: Blu-ray (4K SteelBook)

Características especiales:

Entrevista en mesa redonda

Comentarios del director

Entrevista con el director

Resumen de la filmografía del director

Entrevista a Radwimps

Documental “Cómo se hizo”

Escena final Versión “Tadaima”

Vídeos conmemorativos especiales

Colección de vídeos promocionales

Avances y tráileres

Artículo adicional:

Tarjeta artística

Disponible a partir del 22 de septiembre de 2026 en Norteamérica.

Reserva aquí

"Suzume" (4K SteelBook) estará disponible el 22 de septiembre, con múltiples extras incluyendo comentarios del director y documentales (Foto: CoMix Wave Films)

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