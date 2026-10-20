“My Hero Academia” (“Boku no Hero Academia” en su idioma original) es uno de los animes y mangas más exitosos a nivel mundial de la última década, a pesar de que el primero terminó el 13 de diciembre de 2025 tras ocho temporadas y la segunda llegó a su fin el 5 de agosto de 2024 con la publicación del capítulo 430. La serie ganó el premio al Anime del Año en los Crunchyroll Anime Awards 2026 y ha roto récords de audiencia. Mientras que el manga, se convirtió, desde su estreno en 2016, en uno de los pilares de la revista Weekly Shōnen Jump.

Aunque la serie principal terminó definitivamente en 2026 con el estreno de los especiales “More” y “I Am a Hero Too”, los fans del universo basado en el manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi aún esperan la confirmación de la tercera temporada del spin-off “My Hero Academia: Vigilantes”, que si bien no ha tenido el mismo éxito que la historia principal, goza de la suficiente popularidad.

El anime precuela basado en el manga escrito por Hideyuki Furuhashi e ilustrado por Betten Court se ambienta aproximadamente cinco años antes de los eventos del anime original, en un mundo donde usar superpoderes en público sin una licencia oficial es un delito, y sigue a Koichi Haimawari, un estudiante universitario que decide usar sus habilidades de forma clandestina para hacer pequeños favores y ayudar a la gente común por las noches.

Koichi Haimawari es el protagonista de "My Hero Academia: Vigilantes", anime precuela que emitió su segunda temporada entre enero y marzo de 2026 (Foto: Bones Film)

LAS 2 TEMPORADAS DE “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES” ESTÁN DISPONIBLES EN NETFLIX

Por supuesto, las dos primeras temporadas de “My Hero Academia: Vigilantes” están disponibles en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional de los animes más populares y emite cada episodio en simultáneo a su estreno en Japón. No obstante, no es la única plataforma de streaming en la que puedes ver la historia de Koichi Haimawari.

En spin-off de “My Hero Academia” llegó a Netflix el 16 de octubre de 2026, más de seis meses después del final de la segunda temporada de la historia, que contó con la subversión activa de Kōhei Horikoshi, quien revisó los storyboards y aportó ideas para las tramas.

Netflix incluyó las dos temporadas de “My Hero Academia: Vigilantes” en japonés y con subtítulos en inglés, español y otros idiomas. Los 26 episodios de la serie están disponibles en Estados Unidos, Latinoamérica, Canadá, Europa y otras regiones.

Por otro lado, “My Hero Academia” también está disponible en Netflix, sin embargo no está completa. En Estados Unidos, Latinoamérica y otros territorios puedes ver las siete temporadas, pero no la entrega final.

Kazuho Haneyama, también conocida como Pop☆Step, es uno de los personajes principales del anime "My Hero Academia: Vigilantes", que cuenta con dos temporadas (Foto: Bones Film)

¿EN QUÉ PLATAFORMAS DE STREAMING PUEDES VER “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES”?

“My Hero Academia: Vigilantes” está disponible actualmente en dos plataformas de streaming principales:

Netflix : Tiene disponibles las dos temporadas completas desde el 16 de octubre de 2026, principalmente en su idioma original con subtítulos.

: Tiene disponibles las dos temporadas completas desde el 16 de octubre de 2026, principalmente en su idioma original con subtítulos. Crunchyroll: Es la plataforma que ha transmitido la serie desde su estreno original y cuenta con la ventaja de ofrecer los episodios con doblaje.

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