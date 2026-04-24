Aunque las votaciones para los Crunchyroll Anime Awards 2026 ya terminaron (15 de abril de 2026), los ganadores se anunciarán recién el 23 de mayo de 2026 durante una ceremonia que tendrá lugar en el Grand Prince Hotel Shin Takanawa, en Tokio. Anteriormente desglosamos las categorías más importantes y disputadas: Anime del Año y Película del Año. Pero no son las únicas, así que a continuación, te comparto la lista de los animes que pueden convertirse en la Mejor serie en curso. “My Hero Academia” es uno de los favoritos.

“My Hero Academia”, que se basa en el manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi, también compite por quedarse con la estatuilla a Mejor Anime del año con su temporada final. Para conseguir el galardón debe superar a “The Apothecary Diaries”, “Dan Da Dan”, “Gachiakuta”, “The Summer Hikaru Died” y “Takopi’s Original Sin”.

Estos son los nominados a Anime del Año en los Crunchyroll Anime Awards 2026:

Dan Da Dan - Temporada 2

Kaiju No. 8 - Temporada 2

My Hero Academia - Temporada final

One Piece

Solo Leveling - Temporada 2

Spy × Family - Temporada 3

LOS NOMINADOS A MEJOR SERIE EN CURSO EN LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026

1. Dan Da Dan - Temporada 2

“Dan Da Dan” puede convertirse en la Mejor serie en curso en los Crunchyroll Anime Awards 2026 gracias a su segunda temporada. Al igual que “My Hero Academia Final Season” también compite en la categoría máxima, Anime del Año. La serie basada en el manga japonés escrito e ilustrado por Yukinobu Tatsu también fue nominada a Mejor Animación, Mejor diseño de personajes, Mejor anime de acción y más.

Gracias a su segunda temporada, “Dan Da Dan” compite en categorías como Anime del Año y Mejor serie en curso (Foto: Science SARU)

2. Kaiju No. 8 - Temporada 2

La segunda temporada de “Kaiju No. 8”, que se emitió del 19 de julio al 27 de septiembre de 2025, también lucha por quedarse con este galardón. Este anime se basa en el manga del mismo nombre de Naoya Matsumoto y se ambienta en mundo repleto de criaturas conocidas como Kaiju y sigue al pequeño Kafka Hibino que sueña con ser parte de las Fuerzas de Defensa junto a su amiga Mina Ashiro. Tras un incidente, Kafka se convierte en un espécimen con alto nivel de fuerza, lo que lo convierte en objetivo de la organización a la que quiere unirse.

Kafka Hibino es el protagonista de la serie anime "Kaiju No. 8", anime que está nominado a los Crunchyroll Anime Awards 2026 (Foto: Production I.G)

3. My Hero Academia - Temporada final

Además de estar nominadas a una de las categorías más importantes de los Crunchyroll Anime Awards, la última temporada de “My Hero Academia” también es parte de esta lista porque cuenta con episodio adicional que se emitirá en mayo de 2026. Pero estas no son las únicas nominaciones de la serie basada en el manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi.

La última temporada de “My Hero Academia” también es parte de esta lista porque cuenta con episodio adicional que se emitirá en mayo de 2026 (Foto: Bones Film)

4. One Piece

Por supuesto, “One Piece” también está nominada a Mejor serie en curso, ya que es uno de los animes más longevos y exitosos de la historia. Después de una pausa de tres meses, la serie basada en la historia original de Eiichirō Oda regresó en abril de 2026 con el arco de Elbaf, donde Luffy y su tripulación de los Piratas Sombrero de Paja viven nuevas aventuras.

En el episodio 1158 del anime "One Piece", Nami y Sanji continúan explorando el extraño castillo hecho de piezas gigantes (Foto: Toei Animation)

5. Solo Leveling - Temporada 2

Aunque no consiguió una nominación a Anime del Año, con lo que su aspiración a alcanzar un importante récord fue descartado, la segunda temporada de “Solo Leveling” aparece en otras categorías de la décima edición de los Crunchyroll Anime Awards, como Mejor serie en curso, Mejor animación, Mejor Anime de acción, Mejor personaje principal y más.

"Solo Leveling" no fue nominado a Anime del Año en los Crunchyroll Anime Awards 2026, pero aparece en otras categorías (Foto: A-1 Pictures)

6. Spy × Family - Temporada 3

“Spy × Family” es un popular anime que se basa en el manga escrito e ilustrado por Tatsuya Endō y narra la historia de un espía maestro apodado Twilight (Loid Forger) que debe formar una familia falsa para llevar a cabo una misión secreta de paz entre dos naciones en guerra fría, Westalis y Ostania. Escoge a Yor y Anya para fingir ser una familia sin imaginar que una es una cecina y la otra es una telépata. Gracias a su tercera temporada, consiguió varias nominaciones.

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