Como muchos recordamos, durante los primeros meses del 2025, “Solo Leveling” dominó la conversación entre los fans del anime con su impresionante segunda temporada.​ Sin embargo, hoy por hoy, hay otra producción que amenaza con quedarse con el título de mejor anime del año. Se trata de una serie esperadísima... con una última entrega alcanzando calificaciones sobresalientes.

Resulta que—en IMDb—cada nuevo capítulo de este anime supera consistentemente las 9 estrellas, un logro extraordinario que refleja la calidad con la que la producción ha decidido despedirse de las pantallas.

Así, por el momento, podríamos decir que el show supera a “Solo Leveling”. Y es que, tal como revela aquel portal, la temporada 2 de esta última ficción tiene algunos episodios que solo alcanzaron 8 estrellas (por ejemplo, el capítulo 02x04 y su puntuación de 8.2).

¿CUÁL ES EL ANIME CONSIDERADO COMO EL MEJOR DE LA TEMPORADA?

El anime al que me refiero es “My Hero Academia“, el cual regresó con su octava y última entrega en octubre del 2025.

En ese sentido, causó gran sorpresa que su capítulo 162—titulado “The Final Boss!!” o “El jefe final”—lograra una calificación de 9.8 en IMDb, estableciéndose como uno de los mejor valorados en toda la plataforma.

De esta manera, si sigue por el mismo camino, la serie podría sumarse al hito que logró “Takopi’s Original Sin” con sus 6 episodios: tener todos los capítulos de una misma temporada con una puntuación mayor de 9 en el portal.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 8 DE “MY HERO ACADEMIA”?

“My Hero Academia 8“ comienza inmediatamente después de los eventos de la séptima entrega y se enfoca en la batalla definitiva entre héroes y villanos.

Es decir, se centra en conflictos decisivos que determinarán el destino del sistema de héroes y cerrarán historias personales cruciales.

Así, mantiene un ritmo acelerado que no deja espacio para la respiración, adaptando el manga de Kōhei Horikoshi con la calidad de animación que caracteriza a Studio Bones.

MIRA EL TRÁILER DE LA TEMPORADA 8 DE “MY HERO ACADEMIA”

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 8 DE “MY HERO ACADEMIA”?

La temporada 8 de “My Hero Academia” forma parte del catálogo de Crunchyroll. Por lo tanto, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Izuku Midoriya, también conocido como Deku, es el protagonista del anime "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

