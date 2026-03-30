“My Hero Academia: You’re Next” (en español: “My Hero Academia: Ahora es tu turno” y en su idioma original: ”Boku no Hero Academia The Movie You’re Next") por fin da el salto a Netflix y se suma a la oferta de anime de la plataforma de streaming de la “N” roja. Así, la cinta llega como una oportunidad perfecta para quienes han seguido el viaje de Deku y compañía, y quieren disfrutar de una entretenida historia de la franquicia creada por Kôhei Horikoshi.

Vale precisar que esta es la cuarta película de la saga, producida por el estudio Bones, y está ambientada en una etapa en la que los héroes en formación ya cargan con el peso de una sociedad fracturada por la guerra.

Así, en este largometraje, los estudiantes de la U.A. deben enfrentarse a un villano que no solo amenaza la paz, sino que también adopta la apariencia de All Might, lo que añade una capa emocional extra para Deku y para cualquier fan que haya seguido al símbolo de la paz desde la primera temporada.

Antes de continuar, mira el tráiler de “My Hero Academia: You’re Next”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA “MY HERO ACADEMIA: YOU’RE NEXT” EN NETFLIX?

Según cuentas especializadas en estrenos de la plataforma, como @netflix_portal y @WDN_Topic, el filme está programado para incorporarse al catálogo de Netflix Latinoamérica el martes 21 de abril del 2026, con la advertencia de que la fecha podría ajustarse a último minuto.

Así, el lanzamiento se enmarca dentro del calendario de novedades de abril en la región, donde figura como uno de los títulos de anime más destacados del mes.

¿EN QUÉ PAÍSES ESTARÁ DISPONIBLE “MY HERO ACADEMIA: YOU’RE NEXT”?

Hasta el momento, los anuncios mencionan de forma explícita Netflix Latinoamérica y Netflix Brasil, pero no se detalla un listado país por país, por lo que el alcance concreto dentro de la región no está especificado.

En general, cuando la plataforma habla de “América Latina” suele abarcar la mayoría de territorios hispanohablantes, aunque pueden existir excepciones puntuales según licencias locales.

Por ello, la recomendación práctica es que, llegado el día del estreno, el usuario busque directamente “My Hero Academia: Ahora es tu turno” dentro de la app o la versión web de Netflix.

Si el título aparece con opción para reproducir o agregar a la lista, es señal de que está disponible en el territorio; y si no figura aún, conviene revisar de nuevo unas horas más tarde o al día siguiente, ya que algunos contenidos se habilitan de forma progresiva a lo largo del día.

¿CÓMO VER “MY HERO ACADEMIA: YOU’RE NEXT” EN NETFLIX?

Para poder ver la película en los países donde se sume al catálogo de Netflix, tan solo necesitas contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

El póster de "My Hero Academia: You're Next", película dirigida por Tensai Okamura que se desarrolla a lo largo de 110 minutos de metraje (Foto: Bones Film)

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